La Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ha rechazado este jueves, con los votos en contra del PSOE, Podemos, CHA y el PAR, y la abstención de Ciudadanos, una moción del PP a través de la que reclamaban que, durante el mes de junio, se empezaran a realizar los pagos a los sectores afectados por la COVID-19 contemplados en el Plan de Choque para la Hostelería y el Turismo. La mayoría aceptó la necesidad de que las ayudas se agilicen para que lleguen al sector cuanto antes. No obstante, los representantes del cuatripartito coincidieron en recordarle al popular, e incluso reprocharle, su proposición al ser imposible acelerar la llegada de las ayudas debido a la ley de trámite administrativo.

El portavoz sectorial del PP, Juan Carlos Gracia, ha presentado la moción y ha incidido en que “no hay nadie en Aragón que no conozca las políticas que el Gobierno está aplicando para luchar contra la pandemia”, pero “la gente está harta de que, después de 15 meses, no haya llegado ni un euro a sus bolsillos”.

"Aplican la políticas del anuncio. No paran de anunciar pero no cumplen. Los afectados no han recibido ni un euro de los fondos europeos, ni de los 141 millones de Sánchez, ni de los 50 millones" del plan impulsado por el Ejecutivo autonómico en colaboración con diputaciones provinciales y municipios, ha dicho Gracia, que ha recordado que "hasta la señora Montero (ministra de Hacienda) les dijo a las comunidades autónomas que se pongan a pagar urgentemente las ayudas que han destinado, que han firmado los convenios en un tiempo récord y tienen que empezar a pagar ya".

Los grupos que sustentan el Gobierno han presentado de forma conjunta una enmienda que no ha sido aceptada por el PP. La socialista Leticia Soria ha afirmado que Gracia Suso “se ha dedicado a decir falsedades que son demostrables si leyera el BOA”. “Es imposible pagar en junio si se abrió el plazo el 25 de mayo. Estamos de acuerdo en pagar cuanto antes, pero hay que cumplir el principio de legalidad, la ley de procedimiento”, ha añadido.

Marta Prades, desde las filas de Podemos, ha explicado que “muchas de las convocatorias de 2021 están en fase de solicitud” y que “el Gobierno este año está por trabajar y construir, no por negar la evidencia como hacen ustedes”, mientras que Isabel Lasobras (CHA) ha argumentado que, en su grupo parlamentario, son conscientes de que el sector de la hostelería y el turismo "ha pasado por la peor crisis de la historia” y “la prioridad es protegerles y darles soporte”.

Jesús Guerrero, en representación del PAR, ha hecho hincapié en “la diferencia en el talante y el talento” de los distintos grupos de la oposición y ha explicado la “diferencia entre iniciativas de impulso, en aras de incentivar temas de interés para Aragón, y otras de no impulso, que no se pueden hacer”. "Usted ha sido alcalde. Si era capaz de hacer algo en 5 días, ilústrenos", le ha dicho a Gracia Suso, al que le ha reprochado que es como si pidiera ir de Zaragoza a Madrid en coche en 40 minutos. "Esa es la iniciativa que ha traído aquí, algo imposible", ha concluido.

Carlos Ortas (Ciudadanos) ha expuesto que la epidemia "ha provocado una disminución significativa de los ingresos de muchas empresas” y “es necesario que todos los sectores afectados reciban las ayudas lo antes posible” porque “la situación es agónica”. Por último, Marta Fernández, por parte de Vox, ha adelantado su voto favorable a la iniciativa porque se refiere a “un sector económico que ha sufrido un impacto tan brutal que no se puede comparar con ningún otro”.

"Los 50 millones, si son con fondos propios, ha tenido medio año para hacerlo, y seguramente no van a llegar hasta el año que viene", ha vuelto el popular. "Seis meses. Para unas cosas tan rápidos y para otras tan lentos", ha rematado antes de que la socialista le recordara que Aragón lleva 65 millones en ayudas directas tramitadas y pagadas y que lo que pide el PP "es que el Gobierno de Aragón se salte el principio de legalidad".