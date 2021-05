Tras el análisis de la evolución de la incidencia de covid-19 en Aragón, el Departamento de Sanidad emitirá hoy una orden por la que el municipio de Jaca y la zona de salud de Sádaba dejan de estar sujetos al confinamiento perimetral y pasan a nivel 3 ordinario. La orden se publicará hoy en el Boletín Oficial de Aragón y entrará en vigor a medianoche.

Jaca presenta una incidencia actualmente de 60,9 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días frente a los 663 que se alcanzaron a primeros de mayo y Sádaba ha descendido desde los 791 casos a 7 días que registraba también a comienzos de mes hasta los 91,3 actuales.

De este modo, se mantienen en nivel 3 agravado y confinadas perimetralmente las zonas básicas de salud de Gallur (187,6), Alagón (154) y Ejea (173), donde por ahora se mantienen las limitaciones a la movilidad y el nivel de alerta tres agravado. A pesar del mantenimiento de estas medidas, la tendencia en estas zonas también es positiva, una evolución que si se consolida en los próximos días permitiría flexibilizar las restricciones en estos territorios.

La provincia de Teruel, que presenta una incidencia de 29 casos por 100.000 habitantes a 7 días, se mantiene en el nivel 2.

Competiciones deportivas

Por otro lado, se publica también una orden por la que se establecen las condiciones para el reinicio de las pruebas deportivas no oficiales y de las actividades deportivas oficiales no competitivas en los niveles de alerta sanitaria 3 ordinario y 2.

De este modo, podrán desarrollarse pruebas deportivas no oficiales y actividades deportivas oficiales no competitivas, previa comunicación a la Dirección General de Deporte, con una antelación mínima de siete días con respecto al de celebración de la actividad, adjuntando una declaración responsable en la que se señale que se cumplen los requisitos exigidos para su celebración y, en particular, un protocolo específico en el que se contemplen las medidas covid-19.

No podrán celebrarse eventos deportivos con participación superior a 500 deportistas en el nivel 3 y 1.000 en el nivel 2, salvo en aquellos casos en que, en atención al extraordinario interés social de la actividad, y siempre que quede asegurado el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. La mascarilla será obligatoria salvo durante la realización de la prueba deportiva.