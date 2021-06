La comodidad o la necesidad de residir en viviendas no muy grandes son algunas de las razones por las que se suele escoger habitar en los conocidos como minipisos. El precio también aparece como un factor diferencial a la hora de tomar la decisión, porque no es lo mismo pagar 500 euros o más de alquiler que costear 300 euros mensuales, o no es lo mismo vivir en una zona de Zaragoza que en otra. Pero algunos pisos son tan pequeños que hacen olvidar lo que cuestan. Tanto que incluso no alcanzan los mínimos de habitabilidad exigidos en la comunidad.

En Aragón, la superficie mínima por vivienda es de 37 metros cuadrados, así que casi cualquier minipiso estaría por debajo de las condiciones. Por ello, algunas cuentas de redes sociales como @elzulista se dedican a denunciar casos que observan en internet de ofertas de pisos tan pequeños como ilegales. Incluso llegan a compararlos con las cajas de arena de los gatos. "Buenas noches zulistas! Hoy os traemos zulo en Zaragoza! Si siempre has sentido envidia del parque de tu gato, este es tu zulo! Podrás trepar, frotarte con los postes y dormir calentito bajo el termo. De uso individual, que ya sabemos que lo de socializar no es muy gatuno", decían en un tweet sobre una oferta de un piso de 20 metros cuadrados por el que solicitan 310 euros al mes de alquiler.

Tan conocido es el perfil de los que habitúan a adquirir estas viviendas que la propia oferta está dirigida a "estudiantes o jóvenes profesionales". Al menos tiene cocina y "baño completo".