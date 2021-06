La posibilidad de no llevar mascarilla en espacios abiertos a partir de junio ha dividido a los zaragozanos en dos bandos: los que saludan con alegría esta medida y los que no se fían y piensan seguir llevándola, digan lo que digan las autoridades sanitarias de la comunidad. Estos últimos, los partidarios a ultranza de la protección facial, son o parecen los más numerosos entre la población.

«El uso de la mascarilla debería ser obligatorio, en todas las circunstancias, tanto en espacios cerrados como abiertos, por lo menos durante todo el verano», subraya Joaquina Martí, de 90 años, que dice que siempre la lleva puesta.

«No hay que quitársela aún, es demasiado pronto, de hecho ya están diciendo que puede haber nuevos brotes», asegura Joaquina.

"No estoy conforme, entiendo que deberíamos estar más tiempo con la mascarilla, al menos hasta final de año, esperar a que haya más gente vacunada y con muchos menos contagios" David Sabater - Jefe de ventas

«Opino que, con el aumento de las temperaturas, me parece bien dejar de usar la mascarilla para ir andando por la calle», afirma Marta, que es estudiante. Pero cree que «la gente se confiará mucho», por lo que en lugares como las terrazas, donde apenas hay separación, se juntan muchas personas y se habla mucho, «puede resultar peligroso».

«Ha llegado el momento de reducir el uso de la mascarilla pero estando atentos a los contagios», añade Marta.

Olga, que es veterinaria, opina que ve bien que no sea obligatorio llevar la mascarilla en la calle, «pues se ha demostrado que la posibilidad de transmisión es mucho menor». Además, dice que considera que es un acierto que solo sea posible quitarse la protección en los lugares donde «se pueda mantener la distancia de seguridad» entre personas.

"Me da un poco igual, la verdad, pues no sé si realmente son muy útiles. Ahora, si cumplen su función como se dice, no me importa llevarla. Creo que si la quitan la gente se va a relajar mucho y se produce un aumento de casos" Laura Acín - Maestra

«Hasta que no esté vacunado no me quitaré la mascarilla», asegura Adrián, de 27 años, que trabaja en una zapatería. «La verdad es que no confío en la solidaridad de la gente a la hora de tomar medidas prudentes y me da la impresión de que esto es como abrir la puerta a que no se lleve la mascarilla en ningún sitio, pues a muchos les das la mano y se toman el brazo», advierte Adrián.

«Lo veo bien», manifiesta Fernando Gascón, que está prejubilado y sostiene que «solo hay que hacer caso a los expertos». «Eso significa que la cosa va mejor, que han bajado las muertes y los contagios, y que se puede ir volviendo de forma gradual a la situación anterior a la pandemia».

"Me parece estupendo que se pueda prescindir de la mascarilla en el exterior, siempre y cuando que las circunstancias sanitarias lo permitan. Creo que todo el mundo está deseando dejar atrás la mascarilla". Víctor del Molino - Ingeniero técnico

«Yo creo que, en espacios abiertos, siempre que se mantenga una distancia de un metro y medio como mínimo, se puede ir sin mascarilla», sostiene Olga Giménez, profesora de Secundaria. «Hasta que la incidencia de contagios no baje a 50 casos por cada mil habitantes, yo obligaría a llevarla en espacios abiertos, entre ellos las terrazas de los bares y restaurantes», agrega. En espacios interiores, mantiene, «aún es pronto para relajarnos, pues la gente no es consciente del riesgo y, si no se es estricto, no hacen ningún caso», afirma.

"Me parece una medida poco realista porque todavía no se ha vacunado a la mayoría de la población, ni mucho menos. Y, por otro lado, aunque estuviera inmunizada, seguiría existiendo el riesgo de contagio". Jorge Gascón - Estudiante

«Lo veo contraproducente, no tiene ningún sentido porque cada día se dice una cosa distinta sobre la pandemia», mantiene Alicia Pardillo, estudiante. «Lo que un día está en vigor al día siguiente deja de estarlo, es todo muy complicado», agrega.