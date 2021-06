La presidenta de Aragón en funciones y consejera de Presidencia, así como líder del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, ha respondido a las declaraciones del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en una entrevista con EL PERIÓDICO en la que acusa al Ejecutivo autonómico de "boicotear" proyectos conseguidos por la agrupación de electores en los ministerios.

"Desconozco absolutamente a lo que se refiere con sus declaraciones. Le tenemos que exigir que diga a qué se refiere porque no tenemos ninguna constancia de eso y se debería exigir que una acusación así la demuestre", ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno de este miércoles.

El diputado de Teruel Existe ha manifestado en la entrevista que desde el colectivo sienten "una animadversión del Gobierno de Aragón a la presencia de Teruel Existe en determinados actos" y ha asegurado que "cosas que conseguimos de los ministerios se boicotean desde el propio Gobierno para que no se ejecuten porque vienen desde Teruel Existe...".

Al ser repreguntado sobre qué cuestiones, Guitarte hace referencia a asuntos relacionados con la Universidad, y asegura que "sería muy prolijo explicarlo, pero si hace falta lo haríamos". Insistió en que "se intenta evitar la presencia de Teruel Existe como si no existiese. Como si el trabajo no se hiciese y no tuviese trascendencia, intentando minimizar su impacto mediático y social".

Ante estas declaraciones, Pérez ha señalado que más bien sería "al contrario". "Recuerdo cuando el Gobierno de Aragón estábamos en unas fechas absolutamente claves para conseguir esa modificación del 20% de los costes laborales en la provincias de Teruel, Cuenca y Soria, y Teruel Existe manifestó que ya se podía conseguir, y se ha visto claramente demostrado que no es así".

La presidenta en funciones ha señalado que "como turolense le digo que es una falacia, no vale todo para situarse o para intentar buscar un titular". Y ha vuelto a subrayar que el "compromiso" del Gobierno con la despoblación, "con la lucha contra la desigualdad en la provincia de Teruel y en otros territorios que tienen las mismas características es absolutamente inquebrantable y además demostrable con hechos".