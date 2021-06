Un jaqués de 75 años ha ganado un pleito al BBVA tras protagonizar una rocambolesca historia en la que se mezclan una estafa con tarjeta de crédito, el allanamiento de una sucursal bancaria de Barcelona y hasta una tentativa de suicidio.

Arturo Puente Lacasta pensó que se iba a arruinar en cuatro días cuando se dio cuenta de que el saldo de su cuenta bancaria no paraba de bajar. Él no efectuaba tantos gastos como reflejaba el extracto de la entidad y a ese ritmo no podía seguir. Así fue como, entre noviembre del 2017 y febrero del 2018, perdió sin explicación 4.182 euros, tal y como recoge la publicación online Jacetania Express.

Le asombraba además que los gastos no solo se realizaban en Zaragoza, donde reside a temporadas, sino en lugares tan distantes como Ámsterdam, Londres y Hong Kong. Y en unas fechas en las que, como podía probar documentalmente, no se hallaba fuera de España.

Una sangría económica

Para detener esa sangría de sus ahorros, a instancias del banco, presentó una denuncia en Barcelona, donde vivía y sigue viviendo gran parte del tiempo. Pero los días iba pasando y ni los Mossos d’Esquadra ni su sucursal del BBVA parecían mover un dedo para solucionar el agujero que la estafa había hecho en sus finanzas.

Por eso decidió pasar a la acción. Primero fue a la televisión, al programa Hora Punta, donde contó su caso a modo de aviso general, pues se trata de una modalidad de estafa de la que cualquier persona puede ser víctima.

Y poco después, el 13 de noviembre del 2018, harto de que no le prestaran atención, Arturo Puente se presentó en su sucursal bancaria, expulsó a la directora y se atrincheró en su interior durante más de dos horas. Dio un ultimátum: si no solucionaban su problema se suicidaría bebiéndose una botella de lejía.

Un abogado vio que el caso se podía ganar

No llevó a cabo su amenaza pero la jugada dio resultado. No solo había llamado la atención sobre su drama, como quería, sino que además recibió garantías de que se pondría remedio a su calvario.

En cualquier caso, el abogado Miguel Durán, el exdirector general de la ONCE, le ofreció sus servicios porque vio que el asunto de la estafa se podía ganar en los tribunales. Así es como, en julio de 2019, "el letrado presentó una demanda contra la entidad financiera BBVA por responsabilidad en uso fraudulento de una tarjeta de crédito. Y, de forma subsidiaria, reclamó la correspondiente indemnización al amparo de lo establecido en el Código Civil", explica Jacetania Express.

Y ahora, dos años después de iniciado el procedimiento, tras tantas vicisitudes personales y judiciales, los tribunales han acabado dando la razón a Arturo Puente y condenando al BBVA al pago de la cantidad de reclamada en una sentencia firme contra la que no cabe recurso.