Zaragoza Logistics Center (ZLC), el centro de investigación promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha celebrado este jueves la ceremonia de graduación de los alumnos que han cursado sus programas de estudios superiores. Un total de 49 estudiantes de 16 nacionalidades diferentes, han recibido sus respectivos diplomas.

En un año marcado por el reto de afrontar un curso presencial en mitad de una pandemia, estudiantes y profesionales de la Logística y la gestión de la cadena de suministro de 16 países y 4 continentes, decidieron viajar a Zaragoza a cursar de manera presencial los Máster de Zaragoza Logistics Center, que encabezan las primeras posiciones de los rankings de postgrados en Logística a nivel mundial.

Así, la 17ª promoción del Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG) ha contado con un total de 15 alumnos, mientras que la 20ª del Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) ha tenido a 23 graduados. Por otro lado, en el programa semipresencial Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOGb) se han graduado 10 alumnos en la que ha sido su 4ª promoción. Hoy también se ha entregado 1 PhD in Logistics and Supply Chain Management.

El acto ha tenido lugar en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y ha contado con la intervención del Vice Presidente Corporativo Senior, Supply Chain de Beiersdorf, Harald Emberger. Con más de 20 años de experiencia en cadena de suministro, Emberger ha alabado el trabajo realizado por ZLC en sus 17 años de historia y ha transmitido a los alumnos los retos actuales a los que se enfrentan las empresas.

Así, Emberger ha destacado las transformaciones que ha sufrido la industria logística en los últimos años, por el impacto de la pandemia pero también por la tendencia que venía desarrollándose hacia la digitalización y la sostenibilidad. Con estos cambios, cree que la profesión está siendo cada vez más valorada y que ha adquirido una importancia crítica. “La logística se está poniendo a la vanguardia en las cadenas de suministro de todo el mundo. Ha pasado de tratarse solo de envíos, transporte y almacenaje a ser un creador de valor dentro de la cadena. Ya no se trata de reducir costes, sino del valor que pueden generar las operaciones” ha declarado.

Además, Emberger ha querido señalar dos factores de éxito dentro de estas operaciones: la calidad de las propuestas o productos que se desarrollan y la calidad del talento y las personas que trabajan en el equipo. Para él, “las mejores personas crean los mejores productos; y los mejores productos tendrán más éxito en el mercado”.

El discurso de clausura ha corrido a cargo del Director General de Universidades, Gobierno de Aragón y miembro del Patronato de la Fundación Zaragoza Logistics Center, Ramón Guirado Guillén, ha resaltado que “sin duda el ZLC es la mejor representación internacional para Aragón, no sólo es capaz de atraer estudiantado de todos los rincones del planeta, y profesorado de centros tan prestigiosos como el MIT y la propia universidad de Zaragoza. Además, está integrado en una red de centros que permite hacer estancias y establecer vínculos con investigadores y expertos internacionales del nivel más alto posible”.

Asimismo, Guillén ha añadido que apuestas como las de ZLC nos posiciona “para tener una economía centrada en el conocimiento y la investigación, al tiempo que nos proyecta internacionalmente, formando a jóvenes prometedores que seguro recordarán con cariño y estima el tiempo pasado en nuestra tierra”.

La directora de ZLC, Susana Val, se ha mostrado "orgullosa" de la nueva promoción. Este año ha sido especialmente relevante para nosotros, ya que hemos demostrado nuestra capacidad de superación mediante la transformación digital, ofreciendo un formato híbrido que paulatinamente ha derivado en una presencialidad total en el aula", ha resaltado Val, quien ha indicado que nuestros estudiantes están mejor preparados que nunca para afrontar el salto profesional, en una sociedad cada vez más tecnológica y claramente sensibilizada hacia el valor añadido que brinda la logística.

Asimismo, Val ha destacado que los alumnos salen de ZLC "muy bien preparados" debido al esfuerzo que el centro hace por adaptar el currículo a las demandas del mercado. "Nuestra vocación es formar estudiantes con competencias valoradas a día de hoy en la industria. Gracias a nuestra red de contactos en industria y academia conseguimos una formación de alto nivel proporcionando a los estudiantes herramientas novedosas, casos de estudio reales y tendencias actuales en la cadena de suministro, preparando así a los estudiantes a una exitosa incorporación en la industria tanto nacional como internacional. De ahí que nuevamente estemos posicionados en primer lugar en los ranking educativos”, ha explicado

Durante la ceremonia se han otorgado los premios a los mejores expedientes académicos y mejores proyectos final de máster. En el acto también ha intervenido el director del Center for Transportation and Logistics MIT, Yossi Sheffi, quien es también profesor en ZLC. Sheffi ha querido sacar el lado positivo de la pandemia que hemos sufrido, asegurando que esto ha hecho que todo el mundo comprenda la implicación que tienen la logística y la cadena de suministro en nuestro día a día. “La gente se ha dado cuenta de lo importante que es la cadena de suministro para cualquier empresa. No solo por la competitividad; es crucial para seguir con nuestras vidas", destaca.

Asimismo, el vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, José Ángel Castellanos, ha resaltado que "la formación impartida en el ZLC demuestra con rigor el significado de la perfecta integración de la investigación de vanguardia con la necesaria actualización continua de sus programas de estudios, enfatizando la estrecha relación entre la visión industrial, la visión del sector público y la experiencia formativa de reconocidos profesionales a nivel internacional”. Al mismo tiempo, insistía en que “sin duda, deseo que la colaboración del ZLC con la Universidad de Zaragoza nos depare nuevos éxitos conjuntos en este momento crucial en que florece la nueva logística del dato."

Por su parte, Miguel Ángel García Madurga, Director del Máster en Dirección de Supply Chain, ha puesto de relevancia que en ZLC “formamos profesionales en competencias técnicas avanzadas de gestión de la cadena de suministro, pero también les dotamos de competencias para la toma de decisiones y la resolución de los problemas complejos a los que, como directivos, van a tener que enfrentarse en un mundo tan volátil e incierto. Estos recién graduados tienen un índice de inserción laboral elevado dentro de las empresas locales, donde se les valora su formación. Desde el MDSC ya se está trabajando en la colaboración empresarial para este próximo curso, que todavía dispone de algunas plazas vacantes”.

En la misma línea y lanzando un mensaje alineado con el orgullo de pertenencia de la organización, Marta Moreno, Directora Programas Internacionales, ha destacado que se sienten “muy orgullosos de la reputación de nuestro programa internacional que por quinto año consecutivo es número uno en el prestigioso ranking de Eduniversal en Masters de Supply Chain”. Así, suscribía que les “avala una formación de alto nivel, una colaboración con empresas multinacionales para el desarrollo de proyectos fin de máster, un alto índice de colocación al término del máster y una increíble red de Alumni trabajando en Aragón, en España y por todo el mundo”.

A través de los tres programas internacionales de máster (ZLOG, ZLOGb y MDSC), ZLC logra ilustrar y desarrollar las habilidades de un grupo diverso de estudiantes de todo el mundo, quienes ocuparán destacados puestos en empresas y universidades líderes. Y todos ellos impartidos por los mejores expertos a nivel global en la materia que forman en los mecanismos de creación de valor en la cadena de suministro de las compañías multinacionales.

ZLC brinda a sus alumnos la oportunidad de iniciarse en el ámbito de la logística a escala mundial. Las sesiones de estos másteres albergan las fórmulas y herramientas indispensables en la dirección, gestión e interacción operativa específicos del sector logístico, así como en lo genérico del mundo de la empresa.