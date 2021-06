No son Yul Brinner, Steve McQueen o Charles Bronson, pero a su modo han revolucionado un pequeño pueblo cerca de la frontera entre La Hoya y el Somontano. Las Siete Magníficas de Angüés saltaron a primera plana hace un par de años, cuando consiguieron tumbar al alcalde socialista Antonio Moreno, que llevaba tres lustros largos en el cargo. MPMA se hicieron llamar (Mujeres Por el Municipio de Angüés). Y arrasaron. Mayoría absoluta. ¿Qué prometían? Nada. Es un decir. «La gente me preguntaba qué podíamos ofrecer, pero yo les decía que solo podíamos prometer la mejor gestión de la que fuésemos capaces. Nada del oro y el moro, claro. A pesar de eso, la gente es muy maja y nos votó», explica la alcaldesa, Herminia Ballestín, que vuelve a estar de moda junto a sus compinches. Han conseguido nada menos que frenar la creciente despoblación de su localidad, una batalla que comparte con un buen número de municipios aragoneses, una guerra que casi todos pierden. «Los que vivimos hoy en los pueblos tenemos que ser como los del antiguo Oeste: firmes, duros y persistentes».

En Angüés empiezan a ganar la contienda al amenazante vacío después de sujetar una caída imparable. Solo en el siglo XX se marcharon 1.600 de los 2.000 habitantes del municipio oscense. En el siglo XXI ha seguido perdiendo habitantes aunque a un ritmo más moderado. De los 435 con los que empezó este milenio quedaban 360 en 2017. Subió un pelín en 2018 y ya no ha dejado de crecer. Aunque no lo tienen todavía contabilizado, ya miran hacia el 400. Cada habitante nuevo es otra batalla ganada, una fiesta. «Angüés está creciendo. Hemos ido frenando la despoblación y ahora ya estamos empezando a remontar. Cuando hay un movimiento de caída, lo que cuesta es pararlo. Pero una vez que logras estabilizarlo se crea una sinergia positiva. Estamos en ese punto. Durante años ha habido un silencio sepulcral, ahora tenemos un montón de gente interesada en venir».

Las Siete Magníficas, de las que cuatro están en el Gobierno municipal, conforman una lista transversal, con gente muy diferente, «y eso enriquece». «Han pasado dos años ya. ¿Seguimos vivas? Sí, seguimos vivas», exclama riendo Herminia, segura de que el principal valor es el esfuerzo. «Lo que vale es el trabajo de cada día, que te identifiques con tu gente, que te atrevas a hacer alguna locurilla, a probar cosas que no se han hecho antes. La noticia de que somos un grupo de mujeres en un ayuntamiento está bien, pero es corta. Luego hay que hacer y hacer».

«Hoy en día, ser de pueblo y de pueblo vaciado es casi lo mismo», dice la alcaldesa del municipio de Angüés, que incluye Velillas y Bespén. ¿Por dónde empezaron la escalada? «Por la escuela, era lo más importante. Lo primero era pensar en niños, que es algo que no se puede improvisar. Hemos conseguido poner en marcha un aula de escolarización temprana, de 2 años, y eso es un logro grande para nosotras, un impulso. Además, ahora nos van a hacer la techumbre de la escuela vieja».

MPMA, una agrupación sin ideología política o feminista

María de Marco, Ana Carmen Ruiz, María Jesús Agustín, Ana María Estrada, Beatriz Jacinta Villacampa y Mónica Urraca, con Mercedes Moya y Ana Violeta Bernardos como suplentes, formaron Mujeres Por el Municipio de Angüés (MPMA) junto a Herminia Ballestín, la alcaldesa, que explica así el inicio: «Decidimos presentarnos a las elecciones sin pertenecer a ningún partido. Hicimos una agrupación de electores para saber si gustaban nuestras ideas. Tuvimos la fortuna de que nos apoyaron sin vender ninguna ideología política. Entre nosotras no se habla de política y sabemos que no es conveniente hacerlo, cada una tiene su criterio». «Por no tener no tenemos ni siquiera ideología feminista», dice con ironía la alcaldesa. «Somos mujeres y nos gusta serlo, pero no queremos reivindicar el feminismo desde nuestra posición, y menos de exclusión. Yo me siento representante de lo femenino más que de una ideología».