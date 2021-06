Los alcaldes de los ocho municipios incluidos en la propuesta de Parque Nacional de las Estepas de Monegros, lanzada por la organización conservacionista SEO Birdlife, han expresado este lunes su rechazo a la declaración de esta figura de protección al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, en una reunión mantenida en la sede del departamento. El consejero ha mostrado su apoyo a los ediles, al tiempo que ha señalado que "los valores naturales de Monegros ya están protegidos con 100.000 hectáreas de ZEPA", las Zonas de Especial Protección para las Aves en la comunidad.

En este sentido, Olona ha expresado su respaldo a la postura de los representantes municipales: "Acabo de escuchar a los alcaldes y comparto con ellos que hay motivos para poner en duda que la declaración de un Parque Nacional sea el instrumento de desarrollo adecuado para este territorio". El titular de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico ha agregado: "Tenía pocas dudas sobre esta propuesta de un futuro Parque Nacional, y ya no tengo ninguna cuando los alcaldes, que son los representantes del territorio, me han transmitido su oposición a la idea".

"Los valores naturales de Monegros II ya están protegidos con más de 100.000 hectáreas declaradas como ZEPA de los que acabamos de presentar los planes de gestión", ha subrayado Olona. "Tenemos la obligación de proteger los valores naturales del territorio y, como consejero de Medio Ambiente lo garantizo, pero en este caso no es necesaria ninguna nueva forma de protección, quiero recordar que incluso los planes Natura 2000 han levantado polémica por ser muy exigentes".

En representación de los alcaldes, el edil de Monegrillo, Alejandro Laguna, ha expresado el rechazo de los representantes de los municipios "a la ocurrencia unilateral de la organización privada SEO BirdLife" y ha agradecido al Gobierno de Aragón y al consejero de Medio Ambiente "el apoyo al territorio".

El parque abarcaría un área de unas 29.000 hectáreas, que afectan a los términos municipales de ocho localidades. De ellas, cinco pertenecen a la Comarca de Los Monegros (Monegrillo, Farlete, Perdiguera, Alcubierre y Lanaja); otras dos se encuentran en la Comarca Central de Zaragoza (Alfajarín y Villafranca de Ebro); y una en la Ribera Baja del Ebro (Pina de Ebro).

"Sin contar con el territorio"

Laguna ha mostrado la contrariedad de los alcaldes ante esta propuesta "que una organizacion privada lanza desde Madrid sin contar para nada con el territorio", ha dicho. Ha apostillado que los pueblos son los primeros medioambientalistas, son los que cuidan los caminos, las balsas, la fauna y la flora". "Esta propuesta no tiene nada que ver que con el desarrollo de los habitantes de la zona sino con el interés propio y privado de esta asociación y con un conservacionismo radical, que solo dedica diez líneas a los habitantes del territorio", ha remarcado el alcalde de Monegrillo. El edil ha aludido a las restricciones a las actividades económicas que supone un Parque Nacional "cuando ya tenemos muchas limitaciones por la ZEPA".

Por su parte, Olona ha declarado que no tiene ninguna duda de que el camino correcto hacia el desarrollo en Monegros es el regadío. "Es la apuesta del territorio, y los propios regantes han comprometido ya 200 millones de euros en ello".

El consejero ha recordado que la creación de un espacio protegido es una potestad de la Administración y es a ella a quien corresponde plantearla. "Eso no quiere decir que no se escuche a todas las partes, pero, en este caso, quien no ha escuchado es quien la propone". Joaquín Olona ha aclarado que "no hay una propuesta formal, solo se ha lanzado una idea desde una organización".