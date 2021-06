Todos los grupos parlamentarios, con la única abstención de Vox, dieron este martes luz verde a la creación de un grupo de trabajo que estudie la situación actual del sistema educativo en Aragón. La iniciativa, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Educación, incluyó una enmienda de los grupos que sustentan al Gobierno cuatripartito para añadir en el estudio la «planificación, equidad y participación» de todo el sistema educativo y no solo del profesorado, como estaba planteada en un principio. Asimismo, con la enmienda, se elimina el plazo de tres meses que pretendía plantear la formación naranja.

El diputado de Cs Aragón Carlos Trullén, encargado de presentar la proposición no de ley en la comisión, recordó que en 2019 se firmó un acuerdo sobre las Bases para un Pacto por la Educación en Aragón y que aún no se ha puesto en marcha. Trullén pidió a los grupos que pasen de las «fotos y las buenas palabras» para «mirar por el futuro» y desarrollar el contenido del acuerdo. El parlamentario agradeció la disposición de los grupos para «seguir avanzando en la mejora del sistema educativo aragonés», con un consenso casi total que calificó como «muy buena noticia» para volver a «repensar» cómo adecuar la educación tras la pandemia.

Los grupos que sustentan al Gobierno (PSOE, Podemos, CHA y PAR) presentaron una enmienda para ampliar el foco del estudio a todo el sistema educativo, que fue aceptada. Finalmente, la propuesta plantea la creación de un grupo con representación del Gobierno, de los grupos parlamentarios y de la Universidad de Zaragoza para analizar la situación de la educación y del profesorado; proponer políticas concretas para el sistema aragonés y trasladar un informe al Gobierno de España con propuestas de mejora a la nueva ley Celaá.

El portavoz socialista Ignacio Urquizu destacó que el documento las bases fue fruto del consenso de todas las fuerzas políticas de la pasada legislatura, un acuerdo que ha pedido «mantener».

Desde el PP, la diputada Pilar Cortés reclamó «el compromiso del Gobierno» en respetar los plazos para la creación del grupo de trabajo, para que la iniciativa no acabe «arrinconada en una estantería» y «sirva para algo». No obstante, la proposición finalmente aprobada no incluye ningún plazo para su puesta en marcha.

Itxaso Cabrera, de Podemos Equo, defendió la enmienda presentada para que el grupo de trabajo «se centre más en la realidad que el Gobierno de Aragón ya viene realizando», y señaló como aspectos clave del estudio la proposición de «medidas concretas para prestigiar la labor docente, el magisterio de cero a tres años y la mejora de las condiciones laborales».

Desde Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras recordó que el objeto de la iniciativa es algo «que ya están haciendo los técnicos del Departamento de Educación» a los que pidió que se deje «hacer su trabajo». Esther Peirat, del PAR, consideró que tanto los grupos como el Gobierno de Aragón, ya está trabajando sobre el documento «desde hace tiempo».

El diputado de Vox David Arranz coincidió con la iniciativa en que «la educación ha de entenderse desde una visión de Estado», buscando consensos amplios «más allá de miradas partidistas».