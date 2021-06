El fotoperiodista de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Jaime Galindo, fue retenido este martes por dos guardias de seguridad del campus universitario San Francisco cuando se encontraba realizando unas fotografías a las obras de la nueva Facultad de Filosofía. Galindo, quien estaba ejerciendo su trabajo desde la calle, fue alertado por estas personas, que le dijeron que «ahí no podía estar» y le pidieron una identificación.

Además, le indicaron que se quedara allí porque iban a llamar a la Policía Nacional. «No me negué a nada, pero en todo momento les dije si estaban seguros de lo que estaban haciendo, porque yo estaba haciendo mi trabajo en la calle, en un espacio público, sin ningún problema. Les pregunté si me podía ir y me dijeron que no», explicaba el fotoperiodista.

Durante unos 20 minutos el profesional estuvo retenido «contra mi voluntad», recalca. Este diario, de manera inmediata, se puso en contacto con el equipo de dirección de la Universidad de Zaragoza para avisar de la situación. De manera inmediata, desde el Rectorado se contactó con los guardias de seguridad para comunicarles que Galindo no estaba infringiendo ninguna norma y que podía realizar las fotografías desde la calle.