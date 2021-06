Lucía y Paula esperaban el autobús en Vía Univérsitas, en Zaragoza, a las 9.45 horas de este martes para acercarse hasta el campus San Francisco. Allí, en un aula de la Facultad de Ciencias, les esperaba su primer examen de la Evau (la antigua Selectividad). “Antes hemos quedado en Medicina con más compañeros. Vamos un poco justas”, decían. Cigarro en mano para aplacar los nervios y un montón de apuntes, hablaban rápido, se 'cantaban' temas posibles que podrían caer en la prueba y pedían que “por favor” fuera fácil tras un año de esfuerzo. Esta es la segunda Evau en pandemia, lo que ha conllevado medidas de seguridad, descentralización de los exámenes en un total de 84 sedes y 6.641 estudiantes jugándose todo en tres días intensos.

Ya en el bus, Lucía y Paula se sientan juntas, no dejan de mover sus folios escritos a boli y subrayados de fosforito. Se perciben sus nervios. Bajan en la parada de la Facultad de Trabajo Social, donde ya hay numerosos de alumnos reunidos en grupo. Son las 10.00 horas. En el interior del campus el ajetreo es latente. Muchos de los estudiantes están con sus tutores, que les calman y dan los últimos consejos. El recinto universitario está repleto de historias que se repiten: mala noche, repasos de última hora y nervios.

"Ha sido un curso extraño"

En los bancos y jardines del campus se agolpan muchos de los aspirantes. Allí están Fernando Clavería, Paula Longás y Eduardo Quílez. "Nos jugamos el futuro estos días. Espero que los nervios no me fallen, pero creo que lo llevo bastante bien preparado", decía Clavería. "Ha sido curso extraño, pero los profesores nos han ayudado mucho. Empezamos con semipresencialidad, después ya volvimos a clases", añadía. "Me gustaría hacer Enfermería. Lo he tenido claro siempre y espero que la nota me dé. Estoy confiada porque me he preparado bien la Evau", decía Longás. Esta segunda Selectividad en pandemia también deja en el aire las celebraciones tradicionales y habituales del después: el viaje a Salou. "No tenemos nada organizado porque con el covid no se puede. Supongo que los compañeros nos juntaremos a tomar algo, pero fiesta como tal imposible", lamentaba Quílez. A él le gustaría cursar Medicina.

Precisamente, las carreras de Ciencias de la Salud son las más demandadas en la Universidad de Zaragoza, tal y como ha señalado la vicerrectora de Estudiantes del campus, Ángela Alcalá. “Entre ellas, Medicina se lleva la palma. La pandemia ha hecho muy visual este trabajo y tiene mucho tirón, pero también hay interés por los programas conjuntos (dobles grados) de Matemáticas y Física o el de Matemáticas e Informática”, ha apuntado.

El 95% de los estudiantes que realizan la Evau optan por cursar sus estudios en la Universidad de Zaragoza. “Si fuera del 97%, por mi mucho mejor”, ha indicado el rector José Antonio Mayoral.

