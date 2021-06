El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, expresidente de CHA, estaría dispuesto a ser de nuevo candidato a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, pero "será la militancia la que decida".

En una entrevista con Europa Press, Soro ha dicho que Joaquín Palacín es "el mejor presidente posible para Chunta Aragonesista" y que ahora "toca trabajar y no toca todavía esa decisión, no es el momento".

"Yo soy un chuntero que siente la camiseta, llevo media vida militando en CHA y quiero que Chunta sea útil para Aragón y yo ser útil para CHA", ha continuado Soro. "¿Voy a ser el candidato? No lo sé", ha recalcado, quien ha insistido en que él no decide ser candidato. "Me parece pueril decir 'si me lo piden las bases', pero cualquiera que me conozca sabe mi grado de compromiso con CHA".

"En CHA fuimos pioneros en la elección de los candidatos", de forma que "hay una decisión previa personal, pero después es la militancia la que decide el candidato", es decir: "Yo puedo decidir ir a las primarias y será la militancia la que decida; no es el momento todavía de tomar estas decisiones".

Ecuador

La legislatura autonómica está alcanzando su ecuador "y queda mucho por hacer", ha señalado José Luis Soro, quien se ha sentido "muy satisfecho" porque durante estos dos años se han puesto "los cimientos para proyectos muy importantes".

"Hemos logrado un impulso definitivo al mapa concesional de transporte; en materia de carreteras el plan extraordinario de conservación, con una inversión de más de 500 millones de euros; en Canfranc hemos avanzando mucho; en vivienda seguimos haciendo frente a todos los desahucios y ofrecemos alternativas habitacionales, y están en marcha proyectos como la rehabilitación de 10 viviendas en el Parque de Maquinaria de Teruel, estamos impulsando de verdad La Merced --de Huesca-- y tenemos en marcha --en Zaragoza-- el proyecto de Avenida Pirineos, alojamientos para jóvenes con servicios comunes".

Además, "tenemos muchas cosas en la cabeza y estamos esperando que se concrete la letra pequeña de los fondos europeos" para impulsar la rehabilitación y la ampliación del parque público de vivienda.

"Gracias al trabajo que hemos hecho, hemos generado cuestiones importantes no para los dos próximos años, sino para mucho más allá; hemos sentado las bases de un determinado modelo de políticas de vivienda, carreteras y transporte".

Peajes

Por otra parte, José Luis Soro ha rechazado la implantación de peajes en autovías y otras carreteras. "Tenemos una red con un déficit no solo de inversiones en infraestructuras nuevas, sino de conservación, muy importante y es muy caro, pero la solución no puede ser cobrar por algo que ya has pagado", más cuando "las carreteras no son propiedad del Mitma, son de la ciudadanía".

Establecer peajes en autovías y otras carreteras "es injusto desde el punto de vista social" y en el caso de Aragón "ya es sangrante, sería una discriminación absoluta".

Teruel Existe

Respecto a la decisión de Teruel Existe de concurrir a las próximas elecciones autonómicas y municipales, José Luis Soro ha expresado que CHA es "una fuerza muy útil para las reivindicaciones de los turolenses como partido y gobierno en las instituciones locales de Teruel", añadiendo que "para un aragonesista de izquierdas un proyecto localista, provincialista, cantonalista y, además, pretendidamente apolítico y transversal es un proyecto incompatible".

"Que alguien ofrezca a su electorado la abstención, lo que ya está ocurriendo en el Congreso y el Senado, quitar la ideología de la política es volver a tiempos felizmente pasados de los tecnócratas", lo que "está más a la derecha de lo que se pretende".

A esto ha agregado que "la gente es muy libre de votar", pero "también se trata de ver qué se ha conseguido al perder ese caudal de movilización social que era Teruel Existe, que ya no existe a cambio de ser un partido". Ahora, esta plataforma "es un partido más" que "representa algo muy diferente" a CHA.