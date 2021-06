Una veintena de corredores recorrieron este sábado los 75 kilómetros que separan la localidad de Utrillas de la de Teruel con el objetivo de reivindicar la «falta de profesionales sanitarios» en el centro de salud de este pueblo pero, además, criticar una vez los problemas que acarrea la provincia con el tema de las especialidades con vacantes que hay en los hospitales de Teruel y Alcañiz.

«Estamos aquí para pedir justicia social en el medio rural y en todo el territorio. Hablemos de vacantes, de plazas desiertas, de bolsas de empleo, de bajas sin cubrir, de falta de profesionales», señaló una portavoz del Movimiento de Acción Rural de la comarca de Cuencas Mineras, uno de los convocantes del actos junto a Montalbán Trail CD.

El recorrido por relevos, dada la distancia entre ambos puntos, comenzó de madrugada, a las 4.00 horas, de manera que el primer corredor fue enlazando con el siguiente y así sucesivamente hasta llegar a Teruel pasadas las 13.30 horas. El último tramo lo hicieron todos juntos, hasta llegar a la plaza de San Juan, donde entre pancartas reivindicativas leyeron un manifiesto.

«La sociedad civil no puede esperar más. Las causas que defendemos aquí no es política, ni son colores ni son siglas. Es una cuestión de supervivencia. Atravesamos un problema que ya es crónico, pero no podemos dejar de visibilizarlo y pelear por una mejora», añadió la portavoz del colectivo en su discurso. La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel apoyaron este acto.

No es la primera vez que el Movimiento de Acción Rural sale a la calle para reclamar una mejor atención sanitaria. Lo hicieron hace unos meses en las Cuencas Mineras, con una marcha desde todos sus municipios hasta Utrillas para protestar por la situación del centro de salud. En él sería necesario cubrir una plaza y media en Atención Continuada (urgencia de tarde), además del puesto de facultativo de familia en Martín del Río, según el colectivo. El problema está también en que una próxima jubilación masiva de médicos de Atención Primaria podría «empeorar» el escenario si no se ataja.

Plazas por cubrir

Esta carrera reivindicativa por relevos en Teruel se produce tan solo días después de conocerse que hay 28 plazas de especialistas sin cubrir en los hospitales de Alcañiz y Obispo Polanco tras el último concurso de traslados de los médicos.

Otorrinolaringología, Psiquiatría y Rehabilitación son las áreas que más preocupan. También Urología, Radiodiagnóstico o Geriatría. Esta plazas vacantes se sacarán a oposición por parte del salud, y hasta entonces, se cubrirán con interinos. El llamamiento de estos últimos ya se ha hecho, pero hay serias dificultades para cubrir estas plazas.

Mientras todo sucedía en Teruel, en la plaza España de Zaragoza se producía una concentración convocada por la Coordinadora de la Sanidad y la Plataforma contra las Privatizaciones de la Sanidad Pública en Aragón bajo el lema ¡Nunca más muertos evitables, nunca más privatizaciones! Asistieron también miembros de la Plataforma a favor de unas Residencias Públicas en Aragón.Estos mismo colectivos se concentraron por la tarde en la plaza Navarra de Huesca e instalaron una mesa informativa en plaza del Torico de Teruel.