"Hoy salimos a la calle para defender la dignidad, nuestro modelo de convivencia y el Estado de Derecho y a decir que es absolutamente inmoral conceder los indultos a quienes han intentado un golpe de estado y no se arrepienten", ha manifestado en Madrid el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, al inicio de la marcha de Colón, donde ha participado junto al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, a la zaragozana Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP, y la exministra de Sanidad con el PP, Dolors Monserrat, entre otros altos representantes del PP.

Para Beamonte, "no hay indulto que valga" cuando lo que "realmente pretende Sánchez es el pago de una factura pendiente para agarrarse al poder a cualquier precio". "Es inadmisible perdonar a quienes han cometido un delito de atentado al modelo de convivencia que nos dimos y que mandan cartas fingidas cuando queda absolutamente demostrado que era una acción preparada para engañar a un gobierno", ha aseverado. "Si Pedro Sánchez no se da cuenta en estos momentos que tiene elementos suficientes como para no concederlo tiene un problema que se acrecentará aún más si los concede", ha advertido el presidente de los populares aragoneses.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que se trata del "mayor error político en la historia de la democracia", advirtiendo de que "Sánchez no busca beneficiar ni a España ni Cataluña sino su beneficio personal". "Lo que está buscando es seguir más tiempo en la Moncloa y, por eso, está dispuesto a pagar un precio político que son los indultos; necesita los votos de los que intentaron dar un golpe de estado y le da igual lo que hayan dicho los jueces con tal de seguir aferrado al poder", ha afirmado el primer edil.

Pérez Calvo: "La dignidad de un país no puede ser el precio para que Sánchez siga volando en Falcon"

El coordinador de Ciudadanos Aragón y vicesecretario general de la formación, Daniel Pérez Calvo, ha viajado esta mañana a Madrid para participar en la concentración "como un ciudadano más". En el mensaje que ha compartido en su cuenta de la red social Twitter, Pérez Calvo ha manifestado que "la dignidad de un país no puede ser el precio para que Sánchez siga volando en Falcon".

"Desgraciadamente, la decisión ya está tomada y la vicepresidenta Carmen Calvo lo ha dicho hoy en una entrevista: que los indultos van a llegar pronto", ha lamentado Pérez Calvo desde Madrid.

Es #Colon como podría ser Lavapiés o la plaza del Pilar. Por más que quieran poner el foco en el dónde, voy camino de Madrid pensando sólo en el qué. Y el qué es muy sencillo: la dignidad de un país no puede ser el precio para que Sánchez siga volando en Falcon. #indultosNo 💪🏻🇪🇦 pic.twitter.com/jZfo0RezRd — Daniel Pérez Calvo 🇪🇦🇪🇺 (@DanielPerezCs) 13 de junio de 2021

"No es una foto de Colón, es una foto en Colón. Donde va a estar representado el sentir de millones de españoles que no están dispuestos a aceptar que Sánchez pague por seguir en la Moncloa el precio de semejante indignidad", ha asegurado. "Tenemos que hacer oír nuestra voz para que si a Sánchez le queda un mínimo de vergüenza, se lo replantee y entienda que no se puede indultar a quienes han roto la sociedad", ha subrayado.

También los diputados de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, David Arranz y Marta Fernández, han participado esta mañana en la manifestación de Colón, en Madrid. El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha considerado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, barajando la posibilidad de indultar a los políticos catalanes lo que está consiguiendo es "una confrontación" de los españoles y "no un acercamiento como él pretendía".

Para Morón, este enfrentamiento entre ciudadanos del país se está produciendo por la tramitación del Gobierno central de las leyes de memoria democrática pero, sobre todo, por "este último paso que está dando de acercamiento de posturas a los grupos separatistas".