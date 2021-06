-¿Qué espera de Ione Belarra como líder de Podemos?

-Estoy muy orgullosa y agradecida del paso que ha dado porque no era sencillo atreverse a ser la siguiente secretaria general después de Pablo Iglesias, el listón está muy alto. Pero es una tía valiente, trabajadora, dialogante, que practica la escucha activa desde el primer día. Le auguro buen futuro a Podemos con ella al frente.

-Están siguiendo los pasos marcados por Pablo Iglesias. Belarra en la secretaría general y Yolanda Díaz, aspirante a la presidencia. ¿Estarán mucho tiempo más siguiendo lo dicho por Iglesias?

-(Sonríe). A mí me parece bueno que cuando alguien se marcha, no haga una bomba de humo y desaparezca, sino que deje un poco organizado cuál es el futuro. Lo más difícil en política es construir los relevos y creo que en esto Pablo lo ha hecho muy bien. A mí no me parece malo, sino un ejemplo más de que Pablo tenía pensado que su salida no podía hacer daño al partido.

-Pero es un ‘dedazo’ de los que criticaban antes.

-No, porque hay que votar. Y podrían haber salido otros candidatos. En todos los Vistalegre ha habido candidatos, enfrentamiento… Que ahora no haya una alternativa potente responde a la forma en que se está construyendo el partido, en la que se cuenta con los territorios, y eso hace que estemos más unidos.

-¿Qué supone estar en la candidatura?

-Es una cuestión simbólica. Todos coordinadores autonómicos somos miembros natos del consejo ciudadano estatal. Lo que le agradezco a Ione es que haya querido visibilizar que su candidatura no es de Madrid, sino que nace de la periferia también.

-¿Por qué se señala a Yolanda Díaz como candidata a la presidencia sin ser del partido?

-Hay muchísima gente que no milita en Podemos que ha reconocido que tenemos la mejor ministra de Trabajo de los últimos tiempos. Ha sido capaz de liderar el diálogo social, demostrar que se puede poner de acuerdo a sindicatos y la patronal priorizando el interés general, y que ha limitado el aumento del paro gracias a los ertes. Hay un sentir general de reconocimiento hacia su trabajo y su persona.

-Una figura que se destaca de antemano por Iglesias en una organización que se construyó a base de asambleas. Una de las candidaturas alternativas, Podemos Horizontal, pide más debate.

-Las candidatas han visto reconocido su propio peso y liderazgo a base de trabajo. ¿Quién mejor vamos a tener para presidir España que aquella persona que vio venir que te pudieran despedir estando de baja con el covid o que ha sido capaz de subir el salario peleándoselo dentro del Gobierno y con la patronal? La democracia interna consiste en que las decisiones las voten los inscritos, no en que no haya gente que por su propia capacidad no luzca. Tenemos mujeres al frente con una capacidad demostrada y los inscritos decidirán. Si me preguntan a mí, apostaré por Yolanda sin lugar a dudas.

-¿Será usted la candidata de Podemos a la presidencia de Aragón?

-Queda mucho tiempo. No llevamos ni dos años de legislatura. Toca seguir sacando adelante proyectos en el Gobierno y seguir liderando el partido. Me presenté para cuatro años y llevo uno.

-¿Han empezado a hablar con IU para las elecciones?

-Para construir bien una confluencia se tiene que hacer desde las bases, y en eso llevamos trabajando meses IU y Podemos.

-¿Con qué frutos?

El entendimiento es positivo, tenemos una hoja de ruta compartida para 2023, porque entendemos el futuro de la comunidad de forma conjunta, y se han empezado a hacer actos unidos.

-¿También hablan con ZeC?

-Lo primero que habrá que aclarar, y eso lo tienen que hacer ellos de forma autónoma, es si son el espacio de encuentro o un agente más. En 2015, Zaragoza en Común no era un partido; era un espacio donde se encontraban los partidos. Ahora, Podemos e IU nos encontramos en la mesa confederal, por lo tanto, ya no son el espacio de encuentro. Yo no cierro las puertas absolutamente a nadie.

-¿Ha provocado la salida de Erika Sanz las bajas de otros?

-Su posición representa única y exclusivamente a Erika Sanz. Si no compartía algo que votaron el 80% de los inscritos, lo más honesto hubiera sido irse en su momento, y no dos años después. Tuvimos Consejo Ciudadano Autonómico esta semana y toda la organización se mostró unida en esta apuesta por ser útiles para la gente. La organización se sintió molesta por cómo se fue del partido. Uno puede discrepar, pero irse haciendo daño a la organización que tanto ha dado por ti, no me parece elegante.

-Sigue en su escaño, aunque ya no es de Podemos. ¿Se han planteado expulsarla?

-El acta es de la diputada y la limitación del partido acaba en el momento que ella dice que se da de baja. Cuando anunció que se va, tendría que marcharse. Esta salida en diferido me parece un poco extraña, pero es una decisión personal. Espero que la podamos sustituir cuanto antes.

-¿Quién la sustituirá? Marta de Santos y Andoni Corrales tienen responsabilidades de Gobierno.

-Como todavía no se ha formalizado la dimisión, tampoco hemos entendido que fuera el momento de tomar la decisión. A alguno de los dos le tocará dar ese paso, pero no está cerrado porque no consta la dimisión oficial.

-Pablo Echenique volvió por fin a Zaragoza año y medio después. ¿Cómo están las relaciones?

-(Sonríe). No ha sido un año y medio normal, sino con una pandemia, en la que los actos de todos los partidos se han reducido muchísimo. La relación con Pablo es buena, como desde el principio.

-¿Qué debe hacer Podemos para recuperar la confianza de los ciudadanos?

-(Reflexiona) Ione me dice que tenemos que recuperar las ansias de querer ser primera fuerza del espacio progresista. En los gobiernos de coalición, al PSOE le cuesta llevar a cabo muchas de nuestras políticas y no sería lo mismo si liderásemos nosotros. Tenemos unas candidatas brutales para demostrar a la gente que somos útiles y que la encuesta que cuenta, la de las urnas, nos responda.