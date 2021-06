El consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha anunciado este lunes que la DGA dejará finalmente de pagar los servicios ferroviarios que no son de su competencia el próximo 1 de julio, con lo que se perderán una decena de servicios que venían prestándose hasta ahora y por los que la comunidad autónoma mantenía un pulso con el Gobierno central, quien es el que tiene la competencia de financiar dichos servicios. Después de que el pasado mes de marzo Soro ya amagara con dejar de pagar estos servicios, las conversaciones con el Ministerio de Transportes le habían llevado a prorrogar el pago de las líneas para seguir negociando y que desde el ministerio se reunieran con los alcaldes afectados.

"Hace unos días, el ministerio ha cambiado de opinión y nos ha transmitido que no quieren tener una reunión con los alcaldes. Con las manifestaciones que se están produciendo por el servicio de tren no se sienten interpelados y es más cómodo que caiga toda la presión sobre mí. Por eso, decidimos reunir hoy a los alcaldes para expresarles nuestra postura", ha explicado el consejero Soro, que se ha citado esta mañana con los alcaldes de Binéfar, Caspe, Fabara, Fayón, Grañén, Monzón, Nonaspe, Sariñena, Tardienta y Teruel.

El consejero aragonés ha criticado el cambio de postura del ministerio, que primero dijo que recibiría a los alcaldes y tres meses después dice que no, y ha endurecido su discurso contra Madrid. "Lo mínimo es que el ministerio se siente y escuche a los alcaldes", ha insistido, después de meses recibiendo "largas" desde el ministerio que lidera el socialista José Luis Ábalos. "Es una decisión difícil dejar de pagar, pero tengo la conciencia muy tranquila para defender el interés de todos los aragoneses con lealtad, porque ser leal con el Gobierno de España no significa ser sumiso".

Ante la escasa predisposición del Ministerio de Transportes, la DGA ya ha movido ficha y tiene contratados los servicios de autobús que sustituirían al tren. "No es la solución óptima, pero esta es la única solución posible. No estamos cambiando trenes por buses", ha insistido Soro, que ha repetido que defenderá "con uñas y dientes" un servicios ferroviario de calidad en la comunidad. También ha manifestado su esperanza en que en estos 15 días, el ministerio cambie su postura y se abra a "negociar y a escuchar a los alcaldes". "Ojalá que no tenga que ponerse en marcha el servicio de bus porque hayamos alcanzado un acuerdo con el ministerio, pero no podemos dejar sin alternativa a los ciudadanos", ha expresado Soro.

Los alcaldes exigen seguir negociando

Los diez alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados se han opuesto a la decisión del consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón y le han exigido que siga negociando y mantenga los servicios ferroviarios. "No compartimos la decisión de suprimir los servicios ferroviarios en quince días", ha empezado la alcaldesa de Tardienta, la socialista Miriam Ponsa, que ha expresado tres puntos claros. "Mantener y recuperar los servicios sin fecha límite, celebrar una reunión con el ministerio, las comarcas, los ayuntamientos y la consejería; y que los servicios se mantengan, lo pague quien lo pague", ha expresado. "Los vecinos no quieren bus, quieren tren", ha expresado, como voz "unánime" de los habitantes de las poblaciones afectadas.