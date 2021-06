La directora general de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez, ha comparecido ante las Cortes de Aragón para informar sobre el desarrollo, ejecución y cumplimiento de los convenios de colaboración entre el Ejecutivo autonómico y algunos ayuntamientos aragoneses en materia de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Sánchez ha avanzado que son pocos los municipios que se han adherido al sistema VioGén, ha anunciado para el 23 de junio una jornada en la que reunirá a las Policías, los consistorios y la Delegación del Gobierno, y ha informado de una campaña para que más mujeres se incorporen a los Cuerpos de seguridad locales. En general, ha asegurado su intención de dar un impulso a este programa de seguimiento, con más herramientas, más financiación y más difusión. "Después de todas estas muertes, tengo una sensación de fracaso político y no me importa decirlo. Pido unidad política, que los asesinos no vean ni un ápice de disensión".

En los últimos años, buena parte de los importes que se habían previsto para luchar contra la violencia de género se han quedado sin ejecutar, sobre todo debido a la falta de recursos de muchas Policías, que no cuentan con el número de agentes suficiente o a la falta de información. "Es una decisión que toma cada uno", ha dicho la directora general. En el 2018, de los 412.000 euros que estaban destinados, 328.000 quedaron sin uso; al año siguiente no se utilizaron 296.000 de la misma cantidad; y en el 2020, cuando la cantidad se rebajó a 200.000 euros, la cifra sin ejecutar subió a 89.000.

La portavoz adjunta del PP en las Cortes, Mar Vaquero, ha asegurado que el Gobierno de Aragón "no ha hecho lo suficiente" en estos años y ha recordado las dificultades para hacer el seguimiento por parte de la Policía en los pequeños municipios, donde se producen buena parte de estos casos de violencia. "El 80% de este tipo de situaciones durante 2020 se produjeron en mujeres que no viven en capitales de provincia. Los cuerpos policiales de las localidades actúan muchas veces por inercia o por información que reciben de los vecinos, pero carecen de las herramientas y los recursos adecuados”, ha explicado antes de reflexionar sobre los recursos necesarios. "Ni uno solo tiene que dejar de utilizarse".

Carmen Sánchez no ha querido entrar en la autonomía local, "que debe respetarse”, ha incidido en la importancia de "la educación y formación" para erradicar la violencia machista y ha admitido sentir "rabia, impotencia y fracaso como sociedad ante las noticias de este último mes", una sensación que han compartido en mayoría.

Álvaro Sanz (IU) ha afirmado que no se entiende que haya ayuntamientos "que no se han adherido" al convenio, ha asegurado que faltan recursos y ha pedido "pensar en otros enfoques, como dejar de controlarlas a ellas y controlar a los maltratadores". Esther Peirat, del PAR, ha afirmado que hay que ser "cautos" porque no todos los pueblos "cuentan con los mismos recursos" y a veces es complicado hacer un seguimiento con pocos policías, por lo que hay que diseñar "otra fórmula" y mejorar "la coordinación de los cuerpos".

Vox, por medio de David Arranz, ha sido la nota discordante al hablar "de todos los casos de violencia intrafamiliar, independientemente del sexo o la edad". "La ley de violencia de género discrimina al varón. Nos preocupan los casos de violencia contra las mujeres, pero no hay que considerar menos víctimas a otros por no tener ese sexo", ha dicho el diputado de la ultraderecha, que ha encontrado respuesta inmediata en Carmen Martínez, de CHA: "Con discursos así abrimos fisuras para que el machismo siga actuando". También en la directora general, que se ha preguntado "qué número de mujeres muertas tienen que matar para que vea que hay una violencia machista, que ya lleva 1.096 asesinatos", lo que exige mejorar la formación de "los policías locales, que son los de proximidad". "Queremos que muchos ayuntamientos se adhieran a la línea de subvención y al sistema VioGén".

En este punto ha coincidido con Nacho Escartín, de Podemos, que ha pedido "presupuesto y convenios" y ha recordado que en Zaragoza "el recorte en políticas de igualdad ha sido brutal y en contraposición ha abierto oficinas antiabortistas".

Desde Ciudadanos, Beatriz García ha asegurado que hay "mucha disparidad de medios y competencias" y ha pedido que se arbitre un convenio "para los que no tienen Policía o la tienen muy mermada". Por último, Darío Villagrasa, del PSOE, ha afirmado que la partida que existe "es suficiente", que no es un problema de recursos, "sino de comprometer a los municipios que tengan Policía".