La renuncia del consejero de Vertebración, José Luis Soro, a seguir pagando los trenes en quince días cayó como un jarro de agua fría entre las plataformas en defensa del ferrocarril. «Ha sido decepcionante escuchar al consejero», resumió Vicente Guerrero, portavoz de Cambiar Monzón en el ayuntamiento y uno de los impulsores de las manifestaciones en defensa del ferrocarril que ya suman 52 ediciones en la capital mediocinqueña.

"Este domingo volveremos a salir a las estaciones y apeaderos de unas 50 localidades aragonesas: le pedimos a Soro que siga negociando y que no use a los ciudadanos como rehenes", reclamó.

De nuevo el lema Aragón no pierdas tu tren atravesará la comunidad autónoma el domingo, con citas en más de 50 localidades. "Los horarios expulsan al viajero y después usan la excusa de que no hay usuarios para eliminar los trenes", denunció Pepe Polo, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel. "No podemos echar balones fuera: los dos Gobiernos tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo", reclamó Polo.

Guerrero insistió en que el coste de 4 millones "representa el 0,05% del presupuesto del Gobierno de Aragón: hace falta altura de miras" para solucionar esta situación.