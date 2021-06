¿Cuánto cuesta tener el dinero en el banco? Esta pregunta tiene una respuesta bien distinta hoy si se compara con lo que sucedía hace apenas un año. Un informe de la Asociación de Consumidores Adicae concluye que la factura se ha cuadruplicado en tan solo unos meses. Los costes asociados al mantenimiento de una cuenta, los de emisión de tarjetas, las transferencias y aquellos que hay que afrontar por sacar dinero en cajeros distintos a los de tu entidad habitual son solo algunos de los ejemplos a los que cada día se enfrentan miles de clientes. Sin embargo, algunos logran esquivar esa factura, pero a costa de tener una mayor vinculación con el banco (seguros, fondos de inversión, nóminas...). Eso sí, los requisitos para evitar pagar más comisiones son cambiantes en función de la entidad financiera.

En el caso de Ibercaja, que tiene una cuota de mercado en Aragón superior al 40%, las comisiones han crecido un 233% en los últimos nueve años, según los datos que maneja Adicae. El importe anual que hay que costear por el mantenimiento de la cuenta se sitúa en 120 euros, aunque en el 2012 era de solo 36 euros.

Caja Rural de Aragón también ha elevado las comisiones en los últimos meses. El coste del mantenimiento de la cuenta es el mismo que el de Ibercaja, 120 euros, aunque hace un año era de apenas 30 euros. Son los ejemplos de las dos principales entidades financieras aragonesas, pero el repunte de las comisiones es algo común a toda la banca.

La carrera por mejorar los ingresos y sortear la baja rentabilidad de las entidades debido a unos tipos de interés en mínimos históricos ha comenzado. BBVA, por ejemplo, empezará el 15 de junio a aplicar su nueva política de comisiones a los titulares de la Cuenta Va Contigo. Los clientes que incumplan las condiciones pasarán de abonar 100 euros al año a 40 euros al trimestre, es decir, 160 euros al año.

El Banco Santander aplica una comisión de 20 euros al mes desde inicios de este 2021 a quienes no cumplen ningún requisito del nuevo programa Santander One. En total, los clientes del banco de Ana Botín pagan hasta 240 euros al año, el banco más caro junto con CaixaBank. Los que sí tienen alguna vinculación pagan 10 euros todos los meses y los que cumplen todos los requisitos no tienen que afrontar ningún sobrecoste.

Los clientes de la Cuenta Expansión del Sabadell pagarán una comisión trimestral el junio de 30 euros si no se cumplen las condiciones de la cuenta, al igual que los de Unicaja o KutxaBank.

Mientras, Bankia, el banco recién absorbido por CaixaBank, cobrará su comisión mensual, que puede alcanzar los 14 euros si el cliente no reúne ninguna condición del programa Por Ser Tú. En total, Bankia cobra al año 168 euros por la comisión de mantenimiento de la cuenta, siempre y cuando el cliente no cumpla ningún requisito. En ING, los usuarios con un saldo de 30.000 euros o más en la Cuenta Naranja que no tienen sus ingresos domiciliados en la entidad empezaron en abril a pagar cada mes 10 euros por el mantenimiento de la cuenta y tendrán que pagarlos otra vez este junio.

Por último, Bankinter es el que menos cobra anualmente, teniendo una comisión de mantenimiento de 22,50 euros semestrales (45 euros anuales), aunque sin una fecha marcada, ya que se cobran seis meses después de la apertura de la cuenta bancaria si no se cumplen las condiciones.

Un análisis a 11 entidades elaborado por HelpMyCasch concluye que junio y diciembre son «los meses en los que un mayor número de entidades cobra comisiones por el mantenimiento de sus cuentas», explica Jessica Llavero, especialista en Bancos & Cuentas del comparador. Así, la factura de tener dinero en el banco será un poco mayor a partir de ahora