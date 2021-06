Más del 35% de los médicos en Aragón tienen contratos eventuales y algunos de ellos llevan "más de diez años" encadenando contratos temporales. Así lo han denunciado este martes, en las Cortes de Aragón, Mara Charro y Juan Carlos Torralba, portavoces de la Plataforma de Médicos Eventuales de Aragón, quienes han pedido al Salud un cambio en la normativa y en el proceso de adjudicación de plazas mediante oposición, así como la paralización de la actual oferta pública de empleo. "No puede ser que preguntas alejadas de la práctica clínica, de carácter memorístico, tengan un peso del 60% y no se proponga un examen que busque favorecer al personal arraigado con Aragón. Si los méritos tienen menos valor, es normal que sean profesionales de fuera los que logren las plazas y los de aquí, dadas las condiciones laborales, se marche. El sistema, así, no funciona. La vocación, por sí sola, ha dejado de ser suficiente", ha dicho Charro.

Esta convocatoria de oposiciones, según han comentado, se hizo en mitad de la pandemia, "con una carga de trabajo excesiva" para muchos temporales y con dificultad para preparar cualquier examen. "No hay igualdad de oportunidad en el examen. No es lo mismo una oposición para un recién licenciado que para una persona temporal, con 40 años y tres hijos que se tiene que pedir una reducción de jornada para estudiar. Es evidente que esas plazas se las llevarán otros y no gente con experiencia en Aragón", ha recalcado Charro.

"Nos afecta la temporalidad en exceso. La reciente adjudicación de contratos en vacantes ha dejado constancia la falta de especialistas, pero para ello no hay ninguna propuesta nueva, sino que se hace el mismo proceso clásico. Un proceso clásico, cuando falta personal en Aragón, carece de sentido", ha dicho. En este sentido, desde la plataforma, piden "que se nos escuche", según Torralba. "Creemos que los trabajadores del Salud que llevamos tantos años así debemos ser convertidos en fijos, con las mismas condiciones y derechos, no pedimos más, pero sí que sean contratos fijos", ha señalado este intensivista del Servet. Al mismo tiempo, han reclamado que se cumpla la sentencia europea que señala que quienes lleven años en fraude de ley, con una situación de temporalidad excesiva, deben ser considerados ya personal fijo.

Precariedad laboral

En esa 'fuga' de sanitarios fuera de la comunidad, Charro ha puesto voz a las cifras. "La Universidad de Zaragoza licenciará este año a 223 estudiantes de Medicina. Aragón tiene 314 plazas MIR, lo que apenas ha sido un 2% más respecto al año pasado frente al 6% nacional. A pesar de todo, no estamos tan mal. El problema viene después, porque solo de quien acaba la carrera en Aragón un 62% firma un contrato en la comunidad. Hay contratos denigrantes", ha explicado. "Muchos salen de España y el grueso se van a otras comunidades porque tienen mejores condiciones y medidas. También la medicina privada aumenta, porque ofrece mejores situaciones", ha recalcado.

Otro problema está en la regeneración de plantillas. "De los colegiados actuales, el 27% tiene más de 60 años. La tasa de reposición, ante la falta de personal y sobre todo esa salida de la comunidad, no será posible". La pandemia también les afectado directamente, no solo en el plano profesional, sino que personalmente todos acumulan agotamiento y ansiedad. "Un porcentaje de médicos estamos tomando ansiolíticos para hacer frente a nuestra tarea, poder conciliar la vida familiar y llegar a todo con un contrato eventual", ha recalcado la portavoz de la plataforma.

"Hay que consolidar las plaza de médicos eventuales en personal fijo, pero hay que hacerlo de manera que la gente se pueda quedar aquí. Nos han llovido decenas de normativas, protocolos cambiantes, y nunca hemos pedido nada. Pero en el último año hemos visto como licenciados, que carecían del título necesario en España, han sido contratados, mientras un alto porcentaje sufrimos temporalidad. ¿Dónde está la ética?", se ha preguntado.

En su replica final, los portavoces de la plataforma han agradecido la valoración y el reconocimiento de los grupos a los sanitarios, pero han apuntado que hay que ir "más allá". "Muchas gracias por las gracias, pero solo con eso no nos podemos quedar aquí. Hay que tener a alguien en esta situación para saber lo que es, para saber la carga de trabajo, la ansiedad, la falta de tiempo, el año que llevamos... Todo para que ahora se considere que en verano, como la situación está mejor, se pueda preparar un examen. Nadie sabe lo que va a pasar, pero la DGA parece tener claro que todo va a estar estupendamente", ha recalcado emocionada Charro.