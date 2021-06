El Departamento de Sanidad de la DGA abordará este miércoles con los sindicatos presentes en la mesa sectorial la polémica reorganización de la Atención Continuada que se pretende aplicar en una docena de centros de salud de Zaragoza y que conllevaría el cierre de algunas urgencias de tarde. Según ha podido saber este diario, los colectivos han sido citado a las 14.00 horas en la sede del Salud, pero no ha trascendido más del encuentro salvo que el motivo es hablar acerca de esta cuestión. También estarán presentes en dicho encuentro las plataformas vecinales a través de los representantes de los foros de salud de los barrios.

En teoría, ayer 15 de junio era la fecha elegida, según figuraba en una propuesta inicial difundida en un comunicado a la dirección de Atención Primaria del sector I, para clausurar estos servicios. Sanidad, sin embargo, matizó después que no había fecha de aplicación y que había que consensuar la decisión. Eso es precisamente lo que se hará hoy.

Desde la Comisión de Salud de la FABZ, su portavoz Juan Andrés se mostró ayer esperanzado en que Sanidad no adopte ningún cierre «al menos hasta mediados de julio», dijo. «Mucha gente se va a quedar en Zaragoza este verano y si algunos centros de salud cierran estos servicios, acabarán acudiendo a los hospitales como recurso más fácil y rápido. Eso puede conllevar problemas», dijo.

«Estamos pendientes también de la presencialidad, de cómo se hará, también de la vacunación. La afluencia de gente seguirá, pero si además faltan profesionales estamos en los de siempre. Es pan para hoy y hambre para mañana», reflexionaba Andrés.

Desde la FABZ, por otro lado, piden que se cree la figura de un gerente de Atención Primaria en el Salud, que no existe. «Hay un director de Primaria por cada sector sanitario, pero no un gerente. El que nos rige es el mismo de los hospitales y creemos que no es lo mismo porque, al final, no se le da la misma importancia. Atención Primaria necesaria un empuje y más presupuesto», dijo Andrés