La pandemia lo cambió todo y desde marzo del año pasado los centros de salud han trabajado “duramente” atendiendo a pacientes covid y de otras enfermedades y desde enero, también vacunando. La reorganización de la Atención Primaria presentada esta mañana por José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria; y Javier Marzo, responsable de Atención Primaria, garantiza la asistencia presencial en los centros de salud, según la necesidad del paciente.

En la web de Salud Informa ya se puede elegir el tipo de profesional sanitario que el enfermo quiere que le atienda y también la modalidad, que puede ser telefónica o presencial. El modelo está ya en marcha para Medicina de familia y próximamente para Enfermería, Pediatría y otros profesionales. La aplicación informática solicitará datos de contacto y también los motivos por los que se solicita la visita, y si es por infección respiratoria, fiebre o tos, se podría “reorientar hacia otro horario” si la sospecha es que es por covid, explicó el director general de Asistencia Sanitaria. De momento solo puede realizarse a través de la web o por teléfono en el propio centro de salud o en el teléfono de Salud Informa y en unos “diez días” en la aplicación móvil, una vez actualizada. Si el paciente no especifica cómo quiere la atención, la cita será presencial; mientras que las generadas hasta la fecha continuarán como no presenciales y será el profesional quien valore cómo deben realizarse.

En el caso de la citación en el propio centro de salud será el paciente quien requiera o no presencialidad y el sistema de admisión quien valore si “se atiende en el día o se da cita para otro momento”, para lo que será necesario mejorar “la formación de los profesionales de los sistemas de admisión”, ha señalado Abad.

El objetivo es “mejorar la accesibilidad” en las consultas de los centros de salud manteniendo las medidas de seguridad que llevan en marcha 18 meses, donde, insistió Abad, se lleva trabajando “duramente y con poco descanso”. Esta modificación tiene como objetivo garantizar la atención asistencial tanto en los centros de salud como en los domicilios, incrementar el seguimiento de los pacientes con patologías crónicas; y rebajar la carga burocrática de los profesionales. Por eso, se mantendrán las “visitas no presenciales” para todo aquello que pueda resolverse sin el desplazamiento del ciudadano, como puede ser los partes de incapacidad, las recetas electrónicas, resultados de analíticas o pequeñas modificaciones de tratamiento; y así garantizar “huecos suficientes” para nuevos problemas de salud o aquellos que necesiten visita presencial; así como la “atención a domicilio y demandas urgentes y programadas.

En un futuro próximo (el último trimestre de este año” se pretende poner en marcha un sistema de gestión de la demanda sanitaria en el que el paciente señalará el motivo de la cita y “con un algoritmo” se orientará al paciente el tipo de demanda o la atención más adecuada, dependiendo si es un nuevo problema de salud, una consulta burocrática o la revisión de un problema crónico.

Atención Continuada

En cuanto a la Atención Continuada, se pretende “reforzar la atención de los centros en los horarios ordinarios y disminuir los tiempos de demora”, ha reconocido Javier Marzo, quien ha avalado la reorganización y el cierre de las urgencias de tarde basándose en la “escasa utilización de este horario extendido”, ya que, según ha dicho, “muchas veces no es urgente”. En este sentido, ha recalcado que “las urgencias se mantendrán”. Además, ha explicado que esta concentración es fruto del estudio de este proyecto que ya se inició en el año 2017 porque “hay déficit de médicos de familias y pediatras” y el modelo actual, ha dicho, “no es sostenible ya que en los últimos cuatro años ha ido empeorando”. De hecho, ha afirmado que en los años 2018 y 2019, el servicio de tardes tenía una demanda de “una decena” de casos al día, en muchas ocasiones de “escaso valor clínico”. Por eso, esta propuesta no implica “cerrar ni despedir profesionales” si no “aprovechar los recursos humanos”.

La modificación de horarios solo afecta a Zaragoza capital, concretamente a dos sectores de salud, el I y el II, ya que el III ya está centralizado en la Bombarda.

Como ya ha adelantado este diario, en el sector Zaragoza I, de lunes a viernes, la Atención Continuada en horario de 17-20 horas de Actur Sur, Arrabal, Parque Goya y Picarral se unifica en un solo punto, en el Centro de Salud Picarral y será prestada por 2 médicos y 2 enfermeras. El resto de centros (Actur Norte, Actur Oeste, La Jota y Santa Isabel) mantienen su organización de la atención.

Los sábados de 9-15 horas, la atención se centraliza en centro de salud Actur Oeste y será atendido por seis médicos de Atención Continuada y atenderá la demanda en el centro y la atención domiciliaria de todas las zonas básicas de salud urbanas del Sector Zaragoza I, excepto Santa Isabel.

Los sábados de 15-20 horas y los domingos y festivos de 9-20 horas, la atención continuada se seguirá prestando en Actur Oeste que contará, como hasta ahora.

En el sector Zaragoza II la reorganización es: De lunes a viernes, la atención continuada en horario de 17-20 horas de los centros de salud Fuentes Norte, Rebolería, San José Norte, San José Centro y Torreramona se unifica en el centro de salud Fuentes Norte y será prestada por 2 médicos y 2 enfermeras. Para los usuarios de Almozara, Casablanca, Seminario/Romareda, Torrero y San Pablo, la atención en este horario se unifica en el centro de salud de Sagasta y será prestada por 2 médicos y 2 enfermeras.

· Los sábados en horario de 9-15 horas, la s zonas de salud de Almozara, San Pablo y parque Roma se atenderán en el centro de Salud de Almozara; Torreramona, Rebolería, San José Centro y San José Norte, en Las Fuentes Norte; Miraflores, Ruiseñores, Fernando El Católico y Puerta del Carmen, en el centro de salud de Sagasta; zonas de San José Sur, Venecia y Torrero La Paz, en el centro de salud de este último; y Casablanca, Seminario/Romareda y Valdespartera, en el de este último.

· Los sábados en horario de 15-20 horas y los domingos y festivos en horario de 9-20 horas, la atención continuada se prestará en los centros de salud de Fuentes Norte y Sagasta, tal como ocurre en la actualidad.