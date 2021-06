Hace unas semanas, el Gobierno de Aragón relajó las medidas restrictivas y se permitió abrir a la hostelería hasta las 00.00 horas en toda la comunidad. Entonces, la nueva norma fue recibida como una «buena noticia» en el sector hostelero, aunque todavía quedaban ‘peros’ que resolver en el ocio nocturno, que esperaban que el alargue fuera hasta las 3.00 de la madrugada. Sanidad dio marcha atrás hace una semana y permitió abrir a los pubs y salas de fiesta hasta esa hora, pero Aragón no adoptó la medida. No obstante, la positiva evolución sanitaria de la comunidad posibilita que estos empresarios abran ahora hasta las 3.00 horas y puedan escapar «de una pesadilla en la que llevamos atrapados desde el año pasado», expresó el portavoz del ocio nocturno en Aragón, Alberto Campuzano.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Provincial de Discotecas y Salas de Fiesta de Zaragoza y dueño del grupo Canterbury, Miguel Ángel Salinas, reconoció recibir la noticia «con muchísima alegría», porque después de 15 meses cerrados es una norma «para estar tocando palmas con las orejas». Lo cierto es que el ocio nocturno ha sido y es uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia. Según Campuzano, las pérdidas este año pueden rondar entre los 40 o 50 millones de euros.

«El daño al sector es irreparable» y solo confían en «volver a la actividad porque las ayudas no vendrán y recuperar los derechos que nos han quitado uno a uno, como por ejemplo, el derecho a trabajar», detalló el portavoz del ocio nocturno en Aragón.

No obstante, la mayor libertad de horarios posibilitada por el Ejecutivo autonómico llega «tardísimo», comentó Salinas. Las protestas del sector han sido habituales este último año reclamando poder volver a la actividad, pero no ha sido hasta este jueves cuando se ha aprobado la medida que da un soplo de aire fresco a estos negocios. «Llega ahora cuando el nivel de incidencia está como está, el ritmo de vacunación va bien y se demuestra que funciona. Ya están por la labor desde Sanidad y van a empezar a vacunar a grupos de jóvenes. Debería plantearse empezar a inmunizar desde abajo hacia arriba cuando se termine con el grupo actual, porque son los que pueden tender más a contagiarse», opinó Salinas.

El paso al nivel de alerta 3 anunciado hace unas semanas por la DGA autorizó de nuevo la apertura de la hostelería hasta las 00.00 horas, pero el comunicado llegó en viernes y se criticó que muchos de los establecimientos no habían podido prepararse. Esta vez, el Departamento de Sanidad aragonés ha hecho lo propio en jueves, y de nuevo vuelve a producir algo de resquemor entre los miembros del sector.

«Hay gente que no podrá abrir este fin de semana, porque no tienen potencia o no están preparados. A muchos, por ejemplo, le faltan los extintores por colocar. Es un despropósito que lo publiquen un jueves cuando ya lo sabían desde la semana pasada. Y ha salido adelante por la proposición que iba a plantear el PP...», expresó Alberto Campuzano. La proposición de los populares hacía referencia a la ampliación de los horarios del ocio nocturno, pero fue retirada al final de la sesión plenaria celebrada esta mañana a causa del anuncio del director de Salud Pública de la DGA, Francisco Falo.

Miguel Ángel Salinas posee cinco establecimientos y confirmó que la discoteca Hide Club no abrirá hasta el próximo viernes. Sí que lo hacen Canterbury Salamero y Gabana (GBN). «Aprovecharemos el nuevo horario porque 15 meses sin ocio nocturno es mucho castigo. Nosotros realmente donde sacamos rendimiento es por la noche con la copas, la hostelería tradicional tiene un rendimiento comercial más bajo», manifestó.