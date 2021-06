El zaragozano Athanasios Usero Samarás ha obtenido la nota máxima en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU), un 13,965. Por detrás de él se ha situado María Fernández Barrio, que con un 13,96 ha logrado el segundo mejor resultado de Aragón y el mejor de la provincia de Huesca. Carola Hinojosa, con un 13,855, se ha alzado con la mejor nota de Teruel.

Athanasios Usero, estudiante de Bachillerato en el instituto Miguel Catalán, ha alcanzado una calificación de 13,965 en la EVAU, la mejor de Aragón. Athanasios Usero desea cursar el programa conjunto de Física y Matemáticas en la Universidad de Zaragoza. Desde la ESO se inclinaba más por las asignaturas de Ciencias y en Bachiller ya tuvo claro que se predilección pasaba por las titulaciones de Física y Matemáticas.

Hernán Gracia Lázaro, del colegio Cardenal Xavierre, y que ha conseguido una nota de 13,955, la segunda mejor de Zaragoza. En estos momentos se inclina por hacer el grado de Física en la Universidad de Zaragoza el próximo curso, pero está también barajando el grado de Matemáticas o alguna ingeniería.

Miguel Royo Miguel, del IES Clara Campoamor Rodríguez, ha alcanzado un 13,95, la tercera mejor calificación de la provincia de Zaragoza. El próximo curso realizará el programa conjunto en Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza. Miguel Royo explica que siempre le ha atraído la ingeniería Informática, "pero cuando descubrí el doble grado, me gustó más todavía".

María Fernández Barrio, alumna del colegio Santa Rosa-Altoaragón, ha conseguido la mejor nota de la provincia de Huesca y la segunda mejor de Aragón. El 13,96 ha sido el resultado obtenido y el que le abrirá la puerta a estudiar el Grado de Magisterio en Educación Infantil en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. "Es vocacional, desde la ESO tuve claro que quería hacer Magisterio", explica María Fernández.

Lucía Albero Laborda, matriculada este curso también en el colegio Santa Rosa-Altoaragón, ha conseguido un 13,848. Quiere cursar el grado de Medicina en la Universidad Zaragoza. "Desde primero de la ESO he dicho que quiero estudiar Medicina. Mi madre es médico y supongo que algo se nota", indica Lucía Albero.

Óscar Rodríguez Viñuales ha logrado el tercer mejor resultado de Huesca. Este alumno, también del colegio Santa Rosa-Altoaragón, ha conseguido un 13,822. Óscar Rodríguez quiere cursar Medicina en la Universidad de Zaragoza. "Desde pequeño siempre he dicho que quería hacer Medicina, hubo un tiempo en que me atrajo Biotecnología, pero he vuelto a inclinarme por Medicina", afirma Óscar Rodríguez, quien tiene intención de comenzar sus estudios en Huesca.

Carola Hinojosa Torres, del IES Francés de Aranda. ha logrado la mejor nota de la provincia de Teruel, un 13,855. Carola desea cursar el Grado de Diseño y Tecnología Creativa en la Universidad Politécnica de Valencia. "Siempre me ha gustado mucho dibujar y el arte y creo que este grado me va a gustar mucho", señala Carola Hinojosa.

Lara Polo Agustín, del IES Valle de Jiloca de Calamocha, ha conseguido un 13,84. Esta alumna aspira a cursar DADE, el programa conjunto de Derecho y Administración de Empresas. Ha sido a lo largo del último año cuando se ha decidido por esta titulación.

Adela Uría García, del IES Francés de Aranda, ha conseguido la tercera mejor calificación de Teruel, un 13,814. Adela quiere cursar Estudios Ingleses en la Universidad de Oviedo. "Soy de allí, de Asturias, y siempre ha han gustado los idiomas, así que hace años que tenía pensado hacer este grado", indica Adela Uría.