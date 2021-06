El consejero de Agricultura Joaquín Olona, ha reconocido este viernes en el Pleno de las Cortes "que hay motivos serios de preocupación" con respecto a la reforma de la PAC y que finalmente no se eliminen los derechos históricos, lo que supone "un problema para la agricultura familiar".

Olona, que ha anunciado que llevará a las Cortes "de forma inmediata" el proyecto de ley de Agricultura Familiar, ha apuntado que todo el mundo defiende, de forma "retórica", el modelo de agricultura, lo que cambia a la hora de concentrar "legislación y presupuesto".

De hecho, ha señalado que en el proceso de participación pública del proyecto de ley hay quien defiende "todos los modelos" de agricultura cuando la ley lo que pretende es "blindar el apoyo público" a quienes viven de la agricultura.

El consejero ha respondido en el Pleno a una interpelación formulada por el diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez, quien ha enfatizado que no se puede seguir "ni un día más con los derechos históricos, que son una anacronía" y ha abogado por que las ayudas vayan "a los que se dedican a la agricultura", aunque no sea al 100 %.

Ha recordado Domínguez el pacto que se firmó en Aragón en 2018, entre Olona y representantes de PSOE, Podemos, Ciudadanos, CHA e IU, y UAGA y UPA, por una reforma "en profundidad" de la PAC que destine el grueso de las ayudas a los agricultores y ganaderos que viven de su trabajo, y ha instado al consejero a "echarle agallas" y convencer al ministro de esta postura porque "no se puede perder la dignidad" y ese pacto "va a misa".

"Hay 40.000 perceptores de la PAC en Aragón, de los que 30.000 están percibiendo y no se dedican en una mínima base a la agricultura", ha recordado, al tiempo que ha añadido que se pagan 2,4 millones de ovejas cuando hay 1,2 millones de fondos públicos de todos los europeos y eso "no puede seguir así".

Olona, por su parte, ha reconocido que si no se suprimen los derechos históricos "no se resolverá el problema de los secanos áridos" que sufre gran parte de la provincia de Teruel y partes de Huesca y Zaragoza, aunque ha negado que vaya a perder el 9 % de la PAC, como ha apuntado Domínguez.

"El problema lo tienen los agricultores y ganaderos profesionales del modelo familiar y no las grandes empresas ni quienes viven de otra cosa", ha incidido el consejero, quien ha resaltado que no es tan difícil de entender que si siguen cobrando los ganaderos que no tienen ganado se perjudica a los que sí lo tienen".

Y ha añadido que en todas las comunidades autónomas, incluida Aragón, hay quien dentro del propio sector se opone al cambio "por miedo a perder un poco" y algunos consideran que eliminar los derechos históricos, que va a ser "muy difícil de lograr", "supone que ya no se va a cobrar cuando a lo mejor se va a cobrar más".

El consejero se ha comprometido a mantener lo que ha defendido siempre, en lo que cuenta con los partidos y organizaciones agrarias que suscribieron el citado pacto -todos excepto PP y Vox-, y con el mandato que se aprobó este jueves en las Cortes, a instancias de IU, que apuesta por la equiparación de las rentas y una política agraria para los que producen y viven del campo, así como por la abolición de los derechos históricos para garantizar el futuro y el relevo generacional en el campo aragonés.

Un texto que salió adelante con el apoyo del PSOE, Podemos, CHA y Cs, la abstención de PP y Vox, y el voto en contra del PAR, que Olona ha considerado "imprescindible", al tiempo que ha instado a quienes no lo aprobaron a reconsiderarlo porque "si se hace lo que se pretende, que continúen los derechos históricos" se perjudicará a los agricultores y de eso serán más responsables quienes se oponen y dificultan "la reforma en profundidad que necesita la agricultura familiar".