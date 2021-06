Director general de Vitala inversiones, una empresa aragonesa que cuenta con locales de hostelería en todo el mundo. El miércoles abrieron en Zaragoza Jack Rabbit, una hamburguesería basada en el mítico restaurante de ‘Pulp Fiction’.

¿Habrá concurso de baile en el Jack Rabbit de Zaragoza?

Concurso de baile, no, pero ya estamos pensando en fórmulas creativas para llamar la atención. Queremos pegar en Zaragoza. Vamos a promover campañas de publicidad que van a llamar mucho la atención. Haremos algunos concursos de comida, nos moveremos con los 'influencers' de la zona… Estamos barajando muchas alternativas para que Jack Rabbit sea conocido en toda Zaragoza.

Los concursos de comida son algo muy estadounidense. ¿Por qué lo es tanto esta hamburguesería?

La idea parte de nuestra experiencia en Estados Unidos. Quisimos traer un trocito de Miami a Zaragoza. Fuimos trabajando con esa idea y encontramos la oportunidad de montarlo en el Actur.

Este negocio forma parte de un grupo aragonés, Vitala Inversiones, que opera por todo el mundo.

Tenemos restaurantes en Madrid, Marruecos o Miami, pero Zaragoza es nuestra ciudad y somos fieles a nuestros orígenes. A la hora de probar este nuevo concepto que es Jack Rabbit siempre pensamos en nuestra ciudad. Además, Zaragoza es la prueba de fuego para testar nuevas ideas. Tiene un público muy exigente, y creemos que si pasamos el filtro zaragozano tendremos éxito en otros lugares de España.

¿A quién se le ocurre la idea de montar una empresa de restaurantes en el extranjero?

Nuestros inicios se remontan a los años 80. Comenzamos en la hostelería con bocaterías, pero nuestra actividad cambió y encontramos una vía de negocio en la decoración de locales con Decoretro, una empresa que ahora es de las más grandes del mundo. Así, fabricamos nuestros propios elementos de decoración, algo que consideramos importantísimo. Más que hacer comida, buscamos llevarte a la experiencia americana, que entres por la puerta y te sumerjas en Estados Unidos.

Veo una estatua de Elvis, otra de Michael Jordan... ¿Hay algo que destaquen en especial?

A mí, personalmente, me gusta mucho una pared que tenemos llena de bates de béisbol y camisetas de jugadores de clubes. Otra pared tiene una bandera de EEUU hecha con pelotas de béisbol con una moto muy especial encima. Tenemos una estatua del Tío Sam, al que llamamos Tío Jack por nuestro nombre; otra de Elvis, que es un guiño al propio Jack Rabbit de 'Pulp Fiction'. Sabemos que el nuestro será un negocio que va a perdurar en el tiempo. Aunque los servicios de 'delivery' estén en auge, la gente también quiere ir al restaurante a vivir la experiencia que propone el local. Por eso pensamos que era un buen momento para abrir un nuevo negocio con estas características.

Tarantino se declara como un amante de las hamburguesas… y de la música. ¿Qué canción le pondría al local?

El día previo a la apertura hicimos un evento con algunos 'influencers'. Han utilizado mucho la canción de la escena del baile de Uma Thurman y John Travolta, 'You never can tell'. Aunque estamos poniendo música más actual, esa es una canción que pega mucho con el local. Y que sigue siendo muy actual. Es perfecta para describir el concepto y el lugar.