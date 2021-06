Como presidente del PAR, está recibiendo críticas por no haber celebrado el congreso ya.

En otoño de 2019 decidimos en la ejecutiva que el congreso se celebrara en junio de este año. Empezábamos un pacto muy complejo, con ataques a la yugular hacia mi persona por parte de quienes querían otro pacto distinto y decidimos esperar a que rodara el Gobierno y alcanzáramos la estabilidad que hoy en día tenemos en Aragón.

Ha llegado junio, no se ha celebrado, y los expresidentes del PAR le han instado a que se celebre ya.

No contábamos con que en marzo habría una pandemia mundial y que yo el 27 de ese mes acabaría en un hospital ingresado por coronavirus. Salí con secuelas, pero trabajé intensamente hasta que en enero de 2021 me diagnostican un tumor y me tienen que intervenir dos veces. Pero incluso desde el hospital he estado trabajando. En este tiempo he celebrado 16 comisiones permanentes del partido y ejecutivas cada tres meses, tengo las actas. Hay gente de los que se llaman críticos que ni han aparecido en las ejecutivas que se han celebrado. Cómo íbamos a preparar un congreso en plena pandemia y las provincias confinadas.

¿Qué le parecen las críticas de sus antecesores?

El PAR estaba en la oposición y yo lo he devuelto al Gobierno. Se puede revisar quién lleva al PAR_de la oposición al Gobierno. Con todos los vientos a favor de Podemos y Ciudadanos, armo como puedo más de 460 candidaturas, con ciento y pico alcaldes, cinco diputados provinciales y más de 500 concejales. Con Hipólito Gómez de las Roces, el PAR sacó 179.000 votos. Pero lo echan, entra Mur y empieza el declive hasta dejar el partido con 85.000 votos y perdiendo 9 diputados. Llega Biel con 10 diputados y pierde otra mitad de los votos. Yo he perdido 12.000, hasta los 33.000 que tenemos ahora, en pleno auge de Podemos y Ciudadanos. De los 179.000 hasta los 33.000, ¿quién ha perdido esos votos? ¿Quién perdió la presencia en Zaragoza? Yo no.

Se le nota dolido.

No estoy dolido, estoy herido. Pero no quiero hacer sangre. Aquí cada uno que dé cuenta de sus actuaciones. Se fijó para junio el congreso y he tenido la mala suerte de la enfermedad. ¿Tan importante es para Aragón que el congreso del PAR se celebrara en junio en lugar de atrasarlo unos meses? ¿Qué congreso me hicieron a mí en 2015?_Yo fui a las elecciones con unas primarias, y el congreso lo hicieron después de las elecciones. Si no hubiera sacado los resultados que saqué, me habrían volado la cabeza. Y ahora, dos años antes de las elecciones, se ponen así. Que me hayan hecho esto estando en un hospital... Si no se puede respetar una situación de pandemia mundial y una enfermedad del presidente... Se han aplazado los congresos del PP y el PSOE, se han suspendido las ferias... Pero el PAR tiene que hacer ya el congreso.

¿Por qué?

No lo acabo de entender. A Gómez de las_Roces le hicimos el homenaje que no le hicieron los presidentes anteriores, y firma una carta con la que quieren hacer ruido. Dicen que va a desaparecer el PAR. ¿Eso lo dicen los que han perdido más de cien mil votos? El último presidente (Biel) hablaba del centro, pero estando él nació Compromiso por Aragón con gente del PAR, nació Ciudadanos con gente que estaba a sueldo del PAR, y muchos se fueron al PP. Yo lo único que he hecho ha sido sujetar el partido y hacer candidaturas. Así que a mí no se me ha roto el PAR. Y ahora están preocupados por el centro, cuando a algunos les salieron partidos como hongos.

¿Pero por qué cree que reaccionan así?

A lo mejor para algunos este pacto no era la hoja de ruta adecuada.

¿Cree que hay otros intereses detrás?

Cuando yo estaba en la oposición, aquí no hablaba nadie y nadie escribía cartas. Cuando volvemos al Gobierno empiezan a hacer ruido. Qué fácil es ser el clavillo del abanico mirando solo a un lado o a otro. Lo difícil es alcanzar un pacto como el que conseguí yo con otras tres fuerzas tan distintas para asegurar la estabilidad de Aragón. Y a la vista está de que era el mejor pacto posible.

¿Cree que se ha actuado con deslealtad hacia usted?

Cuando yo no era presidente, lo único que hacía en el PAR era poner aceite en las ruedas para que nada saltara y para coser las diferencias. Incluso las que tenían Biel y Mur. Cuando yo he tenido diferencias con Biel o con Lambán, no me he ido a un medio de comunicación. Lo hablo personalmente y se resuelve.

¿Cree que hay algo más detrás de estas críticas?

Debe haber. No tengo certezas, pero hay determinadas actuaciones que me hacen pensar que hay mucha gente interesada en que crezca Ciudadanos a costa del PAR. Que a mí mucha gente importante del PAR me llegó a decir que mire a Ciudadanos, que el PAR estaba agotado. Yo no me vendo por un plato de lentejas. ¿Qué es eso de ensanchar el centro?, como ha escrito algún presidente del PAR. Si ensanchamos el centro, ¿dónde queda el PAR?_¿En una esquina para que al final se le dé la patada? A mí de todas las reuniones que he tenido con alcaldes, nadie me pide el congreso. Me piden infraestructuras, proyectos y resolver problemas. Y que nadie se preocupe, porque habrá congreso, como no puede ser de otra manera.

¿Cree que la denuncia de la exdirectora general Marina Sevilla tendrá recorrido?

No me preocupa en absoluto. En la ejecutiva propondré fechas. A primeros de noviembre sería un buen momento. Mi idea es que hacerlo antes de que acabe el año pero cuando nuestro proyecto político esté ya reflejado en los presupuestos del 2022. Pero si un juez dice que hay que hacerlo ya, cumpliré a rajatabla. La señora Sevilla no ha llamado ni ha participado en los últimos años, ni me ha dicho nunca en privado lo que pensaba. Hay cosas que no me encajan.

¿Se va a presentar?

Es que hay quien ha intentado especular con mi salud para transmitir una imagen débil de mí. Tengo la percepción de que si me presento, volveré a ganar por goleada.

"El debate de la descarbonización iba a demasiada velocidad"

¿Qué opina del salto a la política aragonesa de Teruel Existe?

Igual que respeto a los que me votan a mí, respeto a los que votan a Teruel Existe. ¿Somos demócratas o no? Hemos presentado alguna iniciativa juntos en el Senado . No voy a demonizar a ningún partido. Si los ciudadanos quieren que Teruel Existe esté en las instituciones, ¿qué vamos a hacer? Para mí es natural, y la participación política es un derecho fundamental. Cada voto tiene valor y esa es la grandeza de la democracia.

¿Cree que pueden restar al PAR?

Creo que el PAR tiene cimientos muy fuertes y ha demostrado su trabajo por Teruel. Me gustaría recordar que los grandes proyectos de Teruel han ido de la mano del PAR: Motorland, Dinópolis, el aeropuerto, la red de hospederías, el Plan Miner… Si la gente analiza lo que se promete, se puede cumplir o no. Pero si se juzga lo que se ha hecho, tenemos mucho ganado.

Hay un debate intenso por las renovables, con plataformas que piden la protección del paisaje y que denuncian que no se genera empleo… ¿Cuál es su posición?

En el tema de la energía hay muchos actores. La política nacional de descarbonización marca plazos y objetivos para las renovables. En toda España hay un overbooking de proyectos porque se ha fijado ese horizonte. En la comunidad, tenemos tres niveles competenciales, las autorizaciones de los parques y las cuestiones medioambientales, con legislación nacional y las directivas europeas. Y los ayuntamientos, que tienen capacidad para otorgar las licencias de construcción. Red Eléctrica de España es otro actor fundamental, que otorga los accesos a la red. Pero los proyectos polémicos no se están tramitando en Aragón, porque al pasar de 50 kilovatios los tramita el ministerio. La tramitación tiene que ser exquisita administrativamente, medioambientalmente y con el territorio. Creo que hay algún problema de precipitación. No podemos hacer los proyectos contra el territorio; es contraproducente.

Está pendiente el macroproyecto del Maestrazgo, que genera muchas críticas por su impacto...

Yo ahí no puedo dar mi opinión como partido, porque en cada territorio hay un debate. Creo que cada proyecto tiene que ser consensuado con la idiosincrasia de cada lugar. Otras corrientes dicen que, como las instalaciones eléctricas son de utilidad pública, esta tiene que prevalecer. Y hay más aristas. La instalación de la térmica de Andorra, 1.050 megavatios, llevaba dos líneas. Ahora, si sustituyes por 50, coses el territorio de líneas. ¿Hacemos bien? Otra arista. ¿Tiene sentido que en el medio rural el agricultor, en vez de ser agricultor, sea rentista? Quizá este plan de energía tendría que ir un poco más despacio. La venta del coche eléctrico se está frenando porque no puede competir un coche de 30.000 euros con los de combustible de 15.000. ¿Y cómo sustituimos los empleos de la cadena de valor de la automoción si las baterías vienen de China? El debate de la descarbonización igual iba a demasiada velocidad. Hay que contar con el territorio.

Los bonos turísticos han funcionado mucho mejor que el plan Remonta para la nieve...

Ya tenemos preparado otro plan para la nieve. Hemos negociado un convenio con las diputaciones que llegará a 1.300 o 1.400 negocios de las comarcas afectadas por el cierre de la nieve. Servirá para compensar las pérdidas._Habrá otro plan para los balnearios donde ponemos 250.000 euros; la DPZ, 150.000; la DPH, 50.000 y la DPT, 50.000. En total, 500.000 euros que se gestionarán a través de la Asociación de Termas y Balnearios con un formato como el de los bonos turísticos, con estancia de dos noches y contratación del balneario al 40%. En la convocatoria de 50 millones para hostelería y turismo llevamos ya 5.200 expedientes presentados, y el plazo termina el martes. Junto al resto de planes de rescate podemos llegar a más de 8.000 expedientes.

¿Será un buen verano desde el punto de vista turístico?

Sí, sí, sí. Abrimos Dinópolis y se ha notado. En Ordesa, el sábado hubo que restringir accesos, y el propio sector nota un aumento de las reservas. Si mantenemos 10-15 días el nivel de contagios y de ucis, y pasamos a fase 1, que estamos a punto, creo que será un buen verano. Queremos que lo sea.

¿Cree que la recuperación de la crisis será más rápida?

Yo creo que sí, pero las previsiones cambian. Se ha resentido el consumo porque no hay confianza, ni movilidad, ni eventos… El verano pasado no fue malo para las actividades al aire libre. El sector turístico no se resigna, sino que quiere estar en primera línea con condiciones de seguridad.

Soro anunció que dejaría de pagar en julio los trenes y su portavoz en las Cortes ha cuestionado esta postura de la DGA...

Hemos hablado con Soro. Se hizo un convenio para cubrir servicios, y una parte de esos servicios no son exclusivamente de Aragón. Se insta a que se renegocie el convenio. Aragón debe pagar lo que le corresponda, pero si el tren de aquí a Valencia, se cobra entero a Aragón, ¿por qué a Valencia no? Hay que instar a Renfe a que sea sensible. Los alcaldes no quieren que desaparezca el servicio. Pero si además tenemos trenes viejos… Hay que establecer un convenio más justo.

«La pandemia ha ayudado al cuatripartito. Es más fácil unirse ante las dificultades»

Y si no, el 1 de julio, desaparecen los trenes…

En política, si se activa una solución… Quedan días. Y se han ido dando prórrogas.

¿Cree que se va a agotar la legislatura?

No tengo ninguna duda. Si se aprueba el presupuesto, si hay una Estrategia de Recuperación Económica con los agentes sociales y los ayuntamientos, tenemos convenios con las diputaciones… En Aragón lo que funciona es el pacto.

¿Imaginaba que iba a ser tan fácil con Podemos y CHA?

Me he sentado ya en varios gobiernos, y creo que aquí se asumió un compromiso de anteponer los intereses de los aragoneses a los de los partidos. Estoy convencido de que la pandemia ha ayudado. Ante las dificultades, es más fácil unir fuerzas.

Y al salir de la pandemia, ¿puede haber alguna fricción?

No, yo creo que no. Tenemos el pacto por escrito. Ya se ha dado el pistoletazo de salida para el nuevo presupuesto y tenemos que aprovechar los fondos React. Son dos años cruciales para atraer fondos, y sería una imprudencia temeraria romper los acuerdos de legislatura y poner el Gobierno de Aragón en situación de incertidumbre. Creo que no va a ocurrir porque tenemos todos claro qué tenemos que hacer. Y tenemos el compromiso con los agentes sociales y los municipios en la Estrategia de Recuperación.

El Ejecutivo ha pasado una fase complicada con su enfermedad, la del presidente y la del consejero de Hacienda… Ahora va terminando la pandemia, ¿puede ser la segunda mitad de la legislatura más provechosa a nivel de gestión?

Hace pocos días tuve una reunión con gente austriaca para nuevas inversiones. Las inversiones están llegando a Aragón, las exportaciones crecen… Yo he faltado un mes. Pero todas las convocatorias han salido. El cuatripartito tiene una buena dinámica y aunque la pandemia ha trastocado las agendas, el pulso del Gobierno es alto. Ahora, el objetivo es presentar el presupuesto y aprobarlo en plazo.

¿Hay falta de transparencia en los fondos europeos? Se habla de grandes proyectos, pero no se concreta cómo repercutirán en el día a día...

Todavía falta una fase. La contestación de Europa a esos grandes proyectos no está cerrada del todo. En algunos temas se están repartiendo los fondos a través de las conferencias sectoriales. En Industria vinieron más de 11 millones. Pero faltan los gordos. El hidrógeno nos va a dar buenas noticias. Los fondos React traerán 30 millones de euros para digitalización de empresas. Estamos viviendo un cambio trascendental.