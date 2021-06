Comienza el buen tiempo, el calor y las ganas de coger color; abren las piscinas, se organizan viajes a la playa o a la montaña y, cada vez, pasamos más horas debajo del sol, lo que implica la obligación de cuidarse todavía más la piel. Algo que deberíamos hacer todo el año. «No le damos la suficiente importancia» y eso que es «nuestro órgano más grande porque nos reviste todo el cuerpo», reconoce Nieves Porta, facultativa especialista del servicio de dermatología del hospital universitario Miguel Servet de Zaragoza y miembro del comité de melanoma.

Este equipo multidisciplinar (agrupa especialistas en oncología, dermatología, cirugía plástica, radioterapia o medicina nuclear) cuenta cada semana con «dos o tres nuevos caos» de melanoma; una situación que ha empeorado en los últimos años, ya que, explica, cuando comenzó el comité hace más o menos una década, se reunían «cada dos o tres semanas» y ahora lo hacen semanalmente en el Miguel Servet, «un centro de referencia».

En los últimos años ha aumentado la incidencia de este tipo de tumores en España y también en Aragón. Se calcula que en 2021 habrá en España 6.108 nuevos casos , 2.430 de varones y 3.678 de mujeres, lo que supone una incidencia de 15 ó 16 casos anuales por cada 100.000 habitantes y en esa cifra estamos también en Aragón. Unos números muy superiores a los de principios de los años 2000, ya que cuando Porta leyó su tesis, era de 10 casos nuevos al año por 100.000 habitantes, por lo que el incremento es del 50%. Eso puede deberse a que se «diagnostica más y antes», asegura. Aragón está en la media nacional, pero sí que es cierto que se puede comparar con comunidades «del Mediterráneo», donde hay más insolación; y con países como Italia o Australia, que es la «zona de mayor incidencia de melanoma del mundo».

Este tumor es el menos frecuente (un 5% del total); pero provoca el 75% de las muertes por cáncer de piel. Existen factores genéticos, como «personas de piel clara y ojos claros», familiares; a los que hay que añadir «mutaciones genéticas o factores ambientales» como quemaduras en la infancia, señala la dermatóloga. Las pecas y los lunares, por eso, deben ser vigilados y es que su mutación puede ser un signo de alarma. «Hay que acostumbrarse a la autoexploración» de los nevus y seguir las reglas ABCDE: A, que sea asimétrico; B, que tenga los bordes irregulares; C, que haya cambios de coloración; D, que el diámetro sea mayor de 6 milímetros; y E, que haya cambios en la evolución, que pique, se inflame… Si se cumple alguna de esas máximas, «hay que consultar cuanto antes al dermatólogo que es el que mejor va a valorar si se puede malinizar», explica o si es necesario extirparlo

En pandemia, desde dermatología han seguido «trabajando igual», aunque sí que se ha apreciado que, tanto en el melanoma como en otros tumores, las personas se han retraído de ir al médico y esa tardanza es «negativa» puesto que se ha tardado en diagnosticar.

Nieves Porta insiste en la prevención y da una serie de claves. A los niños, antes del año «no se deben exponer al sol» y a partir de esa edad, siempre con «filtros resistentes al agua», algo que ya es para toda la vida, porque no hay que exponerse al sol, sobre todo en las horas centrales del día.

Si no se puede evitar, hay que «beber agua porque la piel necesita también hidratarse», protegerse con gorra, crema, gafas de sol (también existe el melanoma ocular), incluso vitaminas que nos protegen desde dentro, cubrirse con ropa… e incluso «vestir prendas que incorporan filtros solares» y, por supuesto, una crema de protección alta, 50+, pero no utilizarla «para tomar el sol» si no para evitar te queme.

Muchas veces se dice a aquel que está moreno que se ve más guapo, y Nieves Porta recuerda a un afamado dermatólogo que decía: «La piel morena es más bonita pero la blanca es más saludable» y recuerda que las sesiones de rayos uva son «sesiones de envejecimiento para la a piel».

Cuidarse la piel todo el año

Aunque cada vez hay más gente que se protege del sol durante el año (lo ideal), con la llegada del buen tiempo y a medida que nos acercamos al verano más necesario se hace saber cómo usar correctamente el protector solar para evitar quemaduras por un exceso de sol puntual y, si esta pauta se repite, daños en la dermis que con el tiempo pueden acarrear incluso cáncer de piel. Saber el fototipo de la piel y qué factor de protección solar le corresponde; la cantidad de crema ponerse, o las partes que solemos olvidar de embadurnarse son claves para la protección.

En España, donde tenemos una media anual de 2.500 horas de sol deberíamos conocer bien la respuestas a esas preguntas, pero el tema aún parece confuso para muchos, e incluso desconocido. Es lo que se desprende de un estudio realizado a nivel europeo por Garnier Delial, que arroja conclusiones muy inquietantes en cuanto a la educación solar de los españoles: parece que estamos más preocupados por el envejecimiento de la piel que por padecer melanoma.

Por ejemplo, cerca de la mitad de los españoles encuestados [el estudio se hizo en marzo a 2.000 personas mayores de edad], el 44%, afirmaron ponerse protección solar en cara y cuerpo «a veces, cuando está muy soleado y hace calor fuera». Las mujeres tienden más a protegerse la piel todos los días: un 26% lo hace en el cuerpo y un 31% en la cara, independientemente de la estación. En el caso de los aragoneses (participaron 59 personas), la cifra es la misma, el 44%; pero es preocupante que casi el 12% no se dan protección solar nunca en el cuerpo y más del 15% nunca en la cara.

Respecto a la época del año, el verano es la principal época en la que aplicamos crema solar, un 88% la usa entonces. Además, asociamos protección solar con vacaciones en un 43%. Así se entiende que la actividad que más relacionamos con la aplicación de un filtro solar alto (SPF50) sea un día en la playa. Resulta preocupante el que no asociamos daño solar con salidas puntuales a por un café o desplazamiento al trabajo, 1 de cada 4 personas piensa que no hay que aplicar protección en esos casos. Aragón está por debajo de esa media, ya que el 75,5% de los encuestados (53) se embadurna en verano, mientras que solo un 13,2% lo hace en invierno. La máxima protección la utiliza el 41,5% de los aragoneses, mientras que el 9,4% no utiliza ninguna.