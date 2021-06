El presidente del PAR, Arturo Aliaga, condiciona a su salud la posibilidad de presentarse a la reelección como líder del partido en un Congreso que espera que se celebre los días 30 y 31 de octubre. Lo propondrá esta tarde en la Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés, que se reunirá de manera extraordinaria a las 18.00 horas en el hotel Zentro para abordar la proposición.

Esa es la propuesta que trasladará esta tarde a la Ejecutiva del partido después de censurar a sus críticos por tratar de celebrar el Congreso en mayo, cuando estaba ingresado en el hospital. "Cuando un trabajador está de baja no le cambian el puesto de trabajo o le rompen la máquina para que cuando vuelva la encuentre rota", ha lamentado Aliaga, quien se pregunta si tan importante es para Aragón que el Congreso del PAR se celebre en junio, en septiembre o en octubre.

El líder del PAR afirmó ayer en una entrevista a este diario tener la sensación de que habían especulado con su salud "para transmitir una imagen débil de mí", al mismo tiempo que se veía vencedor en el caso de presentar su candidatura. "Tengo la percepción de que, si me presento, volveré a ganar por goleada", dice Aliaga, que ha recordado que en la última Ejecutiva del partido, celebrada el 13 de enero de 2020, se acordó por unanimidad que el Congreso sería en junio de este año. Pero estuvo ingresado durante febrero y marzo con un problema "grave" que lo llevó de nuevo al hospital en mayo. Fue dado de alta el pasado 3 de junio.

"Este año ha sido malo, hablando claro", ha admitido, pero ha subrayado que no ha parado de trabajar como vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón incluso desde el hospital. De hecho, ha dicho que todas las líneas de ayudas que de él dependen están en marcha y han salido adelante cuestiones de "ideario" del partido, como la dotación a la escuela concertada. "De hecho, algún dirigente de Podemos ha dimitido diciendo que es mucha la influencia (del PAR) en el Gobierno", ha agregado.

"Siempre ha habido, en la vida de los partidos, en la historia, personas que no están de acuerdo con la dirección", pero ha defendido su liderazgo, que ganó en un Congreso con unas primarias con el 82% de apoyos y "he vuelto a llevar al PAR al Gobierno". "No es fácil eso", ha apostillado, reafirmando además que el modelo de pacto de Gobierno cuatripartito de Aragón, con el PSOE, Podemos y CHA, "se está viendo con buenos ojos en España", por la marcha de los indicadores económicos de la comunidad y la llegada de importantes inversiones.

Su propuesta es que el Congreso se celebre los días 30 y 31 de octubre y será la Ejecutiva la que decidirá si apoya esas fechas o plantea otras, pero ha insistido en que optará o no la reelección como presidente del PAR en función de su salud. "Soy muy demócrata, y si hay una gran mayoría que considera que no debo estar, pues no estaré", ha asegurado, al tiempo que ha repetido que los alcaldes del PAR con los que habla le transmiten necesidades relacionadas con su localidad, "pero ninguno me ha pedido el Congreso".

El presidente del PAR ha reiterado que esta tarde trasladará en la Ejecutiva las cuestiones que se han ido tratando en las 14 reuniones de la Comisión Permanente desde la última de la Ejecutiva el 13 de enero de 2020, desde la ley Celaá a los presupuestos de la comunidad o la estrategia de recuperación de la Comunidad.