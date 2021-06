La IV edición de Metals and Water, congreso especializado en las aplicaciones de los complejos metálicos solubles en agua desde un punto de vista multidisciplinar, va a reunir en Zaragoza este 24 y 25 de junio a algunos de los mayores expertos en los campos de la química organometálica en agua, biomédica, catalítica, industrial o agroalimentaria. Este IV International Congress in Water Soluble Metal Complexes Applications, organizado por investigadoras de la Universidad de Zaragoza adscritas al Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), supone un punto de encuentro donde se reúnen expertos que comparten las diferentes visiones sobre el asunto desde sus respectivas áreas de investigación.

Aunque inicialmente estaba prevista su celebración de forma presencial en Zaragoza, esta de 2021 será también la primera edición virtual de este evento de carácter bienal que anteriormente fue acogido con éxito por las ciudades de Almería (2015), Jaca (2017) y Wuppertal (2019). Lo que no ha variado sin embargo es su objetivo: reunir a grandes investigadores nacionales e internacionales para compartir resultados e intercambiar ideas sobre el sinfín de aplicaciones que presentan los compuestos químicos solubles en agua en campos como la biomedicina, la catálisis o los procesos industriales de diversos sectores como el agroalimentario o medioambiental, informa la Universidad de Zaragoza.

Así, esta edición va a contar entre sus ponentes invitados con grandes nombres de la investigación que subrayan esa multidisciplinariedad: el profesor Paul J. Dyson (Institute of Chemical Sciences and Engineering - EPFL, Suiza) representará el perfil de la investigación en el campo bioinorgánico; el profesor Ferenc Jóo (University of Debrecen, Hungría) hará lo propio con la investigación catalítica; y como una muestra de la transversalidad entre estos dos mundos y la industria, el congreso contará también con el profesor Mariano Laguna (Universidad de Zaragoza, ISQCH).

La adaptación a la virtualidad además no ha afectado a otro de los grandes pilares de este congreso, ya que MW2021 seguirá promoviendo colaboraciones entre los grupos asistentes mediante sesiones virtuales de networking entre los investigadores interesados.