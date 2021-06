Los gobiernos de las comunidades del Camino de Santiago Francés -Galicia, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón- han expresado este sábado su firme compromiso de cooperar, de manera conjunta, para preservar y difundir esta Ruta Jacobea y sus valores como un espacio cuidado, seguro y acogedor. Así lo han reflejado en la Declaración de Cooperación Institucional en el Camino de Santiago Francés, firmada en Logroño por sus presidentes e impulsada por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS), que preside el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.

Solo faltó el aragonés Javier Lambán, que fue sustituido por el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, Felipe Faci, quien explicó que la ausencia del presidente obedecía a su estado de salud, y, en su nombre y de toda la comunidad, ha asegurado que "todos los esfuerzos son pocos para preservar y difundir el Camino de Santiago y sus valores y adaptarlo a los tiempos sin perder su esencia". El resto de presidentes, el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la de La Rioja, Concha Andreu; y la de Navarra, María Chivite, sí lo hicieron en presencia de la ministra de Turismo, Reyes Maroto. También lo suscribió el presidente de la AMCS, una red que integran 104 municipios y de los que unos 60 han acudido al acto.

La 'cumbre' en el Camino

Con esta declaración, la ACMS y los propios municipios del Camino reciben el apoyo expreso de los presidentes autonómicos para realizar una labor de coordinación del primer Itinerario Cultural Europeo, así como su compromiso de cooperación interregional, ha detallado Hermoso de Mendoza. Esta "Cumbre del Camino", como la ha denominado el alcalde de Logroño, pretende intensificar y fortalecer la cooperación entre las comunidades autónomas para gestionar, cuidar y atender el Camino de Santiago tal y como lo ven los peregrinos: como "un trazado solidario, único, sin fronteras, hospitalario y abierto a la ciudadanía de todo el mundo".

En el documento, los firmantes se comprometen a fomentar la difusión del Camino, defender su denominación y favorecer las condiciones para que el peregrinaje pueda seguir siendo en el futuro "una experiencia accesible y segura, además de gratificante y enriquecedora para los peregrinos y los habitantes de nuestros pueblos y ciudades". Igualmente, apuestan por "velar por que los valores de solidaridad, hospitalidad y espiritualidad, que le han permitido llegar a nuestros días, se mantengan en el futuro, dado que, gracias a ellos, hoy es el espacio universal de convivencia que podemos disfrutar".

Otro de los compromisos de los firmantes es contribuir a que el Camino de Santiago "siga siendo un referente en sostenibilidad ambiental, económica, social, cultural, turística, de movilidad, como lo es en la actualidad". La promoción de la cooperación interinstitucional, reflejada en la declaración, pasa también por desarrollar acciones coordinadas para que el intercambio de ideas y experiencias redunde en el beneficio de los peregrinos y los ciudadanos y los lugares por los que transita y aplicar buenas prácticas que favorezcan "un buen uso y aprovechamiento" de la Ruta Jacobea.

Se comprometen al cuidado y conocimiento de todos los bienes patrimoniales del Camino, al diseño de iniciativas comunes para promover un mejor conocimiento de esta ruta y de sus posibilidades entre la población local y a preservar sus valores y tradiciones.

Respaldo de la ministra Maroto

La ministra Reyes Maroto ha valorado este acto de cooperación institucional entre los gobiernos de las comunidades por las que discurre la Ruta Jacobea y la AMCS. Es "una magnífica iniciativa, que permite impulsar la imagen y el atractivo del Camino de Santiago y que contribuye también a su cuidado, gestión y sensibilización de sus valores y fortalezas", ha comentado.

La presidenta de La Rioja ha apelado a "trabajar unidos porque es como mejor y más fácil se consiguen las cosas. Colaborando en una empresa común para seguir avanzando en un modelo de Camino que apueste por la conservación y divulgación de su inmenso patrimonio". El gallego Núñez Feijóo ha destacado que "no hay un lugar en Europa sin una asociación del Camino de Santiago; no hay lugar donde no haya alguien que conozca el Camino de Santiago, que es marca España y nuestra seña de identidad más importante en el mundo", por lo que ha ha valorado esta firma para "renovar nuestros compromisos".

Por su parte, el castellanoleonés Fernández Mañueco ha afirmado que el Camino de Santiago "tiene que ser y va a ser un símbolo de recuperación en este Año Santo para volver a peregrinar y encontrarse con esa realidad interior de los misterios del alma". La navarra Chivite también ha expresado su apoyo a esta declaración, que entiende que contribuirá a que el Camino "siga siendo un referente y un espacio cuidado, acogedor y vivo, año tras años".

Previamente al acto, que se ha celebrado en la plaza ante el Parlamento de La Rioja, por la que pasa la Ruta Jacobea, el alcalde de Logroño, como anfitrión, ha regalado a los presidentes y a la ministra una pintura del artista riojano Demetrio Navaridas, que es una rosa del Camino de Santiago.