La Universidad de Zaragoza ha aprovechado el Día del Orgullo LGTBI, para presentar los premios a los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster que mejor traten temas de diversidad afectivo-sexual. El primer galardón se entregará en 2022 y a partir de entonces se hará de forma anual, siempre coincidiendo con el 28 de junio. A esta primera convocatoria podrán concurrir los estudiantes que hayan realizado sus tesis en los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021.

Los trabajos que quieran presentarse tendrán que estar relacionados siempre con asuntos relativos al colectivo LGTBI y con una nota superior a 7. También deberán ser textos inéditos y que no hayan obtenido un premio en otros certámenes o concursos. Si cumplen con estos requisitos, un tribunal específico valorará qué tesis están mejor elaboradas y, también, si pueden ser de aplicación en el ámbito universitario e investigador. El ganador o ganadora asistirá a un curso de verano en 2022 de la Universidad de Zaragoza que incluirá la inscripción y el alojamiento gratuitos.

El rector del campus público aragonés, José Antonio Mayoral, y la vicerrectora de Estudiantes, Ángela Alcalá, han sido los encargados de presentar estos premios y durante su comparecencia Mayoral se ha mostrado muy efusivo en la defensa de los derechos LGTBI: “Vivimos malos tiempos en los que la igualdad que no hemos conseguido todavía está empezando a ser amenazada y ello tiene que tener contestación desde las universidades, y más si son públicas”. Además del anuncio de la convocatoria de estos premios, la universidad ha realizado una mesa redonda hoy sobre el orgullo LTGBI en el campus público.

“Vivimos malos tiempos en los que la igualdad que no hemos conseguido todavía está empezando a ser amenazada y ello tiene que tener contestación desde las universidades, y más si son públicas” José Antonio Mayoral - Rector de la Universidad de Zaragoza

Alcalá ha recordado, por su parte, que la de Zaragoza es la única universidad pública española que cuenta con un plan estratégico para proteger y defender los derechos de las personas LGTBI. El objetivo es poder detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso hacia el colectivo, tanto entre el estudiantado como en el resto del personal universitario. En el marco de este plan se celebran estos premios, que se complementan con los que se entregan desde 2019 al mejor TFG y TFM sobre cuestiones de feminismo e igualdad de género.

Según las encuestas realizadas entre los alumnos a partir de ese plan estratégico, los miembros del colectivo dicen reconocer la universidad como un espacio seguro. “¿Y por qué hacemos esto si se ha detectado que es un lugar seguro? Porque como universidad también tenemos que divulgar y ser una avanzadilla social para conseguir que el resto de la sociedad se involucre”, ha dicho Mayoral.

Según el resultado de estas encuestas, el 48% de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza no se declara heterosexual. Dentro de las personas no heteros, aproximadamente el 40% se declaraban bisexuales. La cifra contrasta con el dato que se obtuvo en la misma encuesta que se realizó entre el personal docente, investigador y administrativos y de servicios. En ese caso, solo el 10% no se declaraba heterosexual. “Hay un salto generacional que resulta muy interesante de analizar. En este caso, son los alumnos los que tienen mucho que aportar y enseñar a los profesores y el resto de la comunidad universitaria”.