Es "el mejor acuerdo posible". El pacto alcanzado ayer entre el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el ministro de Transportes del Gobierno de España, José Luis Ábalos, en Madrid, para mantener los servicios ferroviarios en la comunidad autónoma y que el Estado asuma su parte, aunque sea con trayectos por carretera, ha sido defendido esta mañana por el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, que no asistió a dicha reunión, aunque ha recalcado que estuvo enterado de ella "en todo momento".

"Me habría gustado que siguieran los trenes, claro que sí. Pero gobernar es hacer un ejercicio de realismo, y me parece el mejor acuerdo posible", ha manifestado Soro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado de manera presencial este miércoles. El titular de Movilidad ha insistido en las bondades del pacto, como que el Gobierno central asumirá "por fin" el coste de los servicios que son de su competencia.

"La cuestión clave es que Aragón dejará de ser la única comunidad autónoma que pagará trenes fuera de su comunidad", ha subrayado, recordando el caso "especialmente sangrante" de la línea entre Teruel y Valencia, donde la DGA cubría el trayecto hasta Caudiel (en la provincia de Castellón) y el ministerio asumía el resto de trayecto hasta Valencia.

El consejero ha explicado que hace unos días trasladaron una propuesta al ministerio, y mientras este la estudiaba, decidieron prorrogar la financiación de los trenes hasta el 18 de julio. En los últimos días, el presidente aragonés, Javier Lambán, se ha implicado "personalmente" en el asunto, lo que ha permitido, según ha reconocido Soro, desatascar el acuerdo.

"No tengo problema en reconocer que la implicación del presidente ha sido determinante para desencallar una situación que no avanzaba", ha expresado el consejero de CHA, que desde el pasado mes de marzo mantenía un pulso con el ministerio de Transportes y con Renfe al anunciar que dejaría de pagar los trenes que excedían a sus competencias, lo que ha provocado una serie de protestas en defensa de los servicios ferroviarios en toda la comunidad.

Una situación que volvía a bloquearse a mediados de mes, cuando Soro anunció que dejaría de pagar en julio al no observar ningún gesto de disposición al acuerdo por parte del ministerio.

De hecho, al inicio de su intervención, ha expresado su agradecimiento al líder socialista por su "apoyo a esta reivindicación para que Aragón dejara de ser la única comunidad que pagaba trenes fuera de su territorio". El acuerdo, ha asegurado, ha sido fruto del "trabajo en equipo y la absoluta compenetración" entre los socios de Gobierno.

La "nueva modalidad", el transporte por carretera

A pesar de que desde el inicio el consejero Soro había centrado sus esfuerzos en mantener y mejorar los servicios ferroviarios, el acuerdo alcanzado entre Lambán y Ábalos prevé la sustitución de los trenes deficitarios por trayectos por carretera, en concreto, en algunos servicios de la línea Zaragoza- Lérida y en la de Teruel- Valencia. El recorrido entre Caspe y Fayón continuará efectuándose en tren, y será asumido íntegramente por el Gobierno de Aragón.

"Lo que no asume el ministerio es que ese servicio se haga por tren, y plantea que lo asumirá con una nueva modalidad de transporte: a la carta, a demanda, digital y con el compromiso de mejorar el servicio", ha repetido Soro, tal y como rezaba el comunicado trasladado tras la reunión de ayer en Madrid. Esa modalidad "novedosa" será el transporte por carretera, aunque ha insistido que "todavía se tiene que concretar el modelo". "Va a ser transporte por carretera porque no hay otra solución, y está claro que si es un servicio a la carta, no serán líneas regulares de bus", ha puntualizado.

La solución "concreta" de si serán taxis o microbuses todavía no se ha definido. "La solución concreta la tendrá que decidir el ministerio, con nuestra colaboración", pero Soro sí que indicó que la alternativa que se plantee deberá ser "plenamente sostenible". Además, se adecuarán las plazas ofertadas a la demanda existente.

Ahora, Transportes y el Departamento de Vertebración del Territorio abren un plazo de cuatro meses para negociar y definir los detalles de este acuerdo. Mientras tanto, la DGA seguirá pagando todos los trenes hasta finales de octubre. "No tiene sentido que se pierdan estos servicios mientras negociamos el nuevo modelo: mantenerlos es un gesto para que la ciudadanía no pierda servicios", ha asegurado.

Las demandas del territorio

Por otro lado, el titular de Vertebración ha remarcado que siguen insistiendo al ministerio y a Renfe para recuperar los servicios perdidos por la pandemia. Y ha manifestado su esperanza en que los alcaldes de los ayuntamientos afectados "entiendan que nos hemos dejado la piel para defender a sus vecinos". Además, ha recordado que con el nuevo acuerdo se prevé poder abordar el cambio de algunos horarios que permitan ofrecer "un mejor servicio".

En este sentido, Soro ha reconocido no tener noticias de la reunión solicitada por los alcaldes del territorio afectado con representantes del Ministerio de Transportes. La negativa del ministerio fue, en ese momento, uno de los argumentos esgrimidos por Soro para lanzar el último órdago de dejar de pagar en el mes de julio.

Por último, el responsable de Movilidad en Aragón ha recalcado que no haber podido mantener los trenes no lo considera en términos de "ganar o perder una guerra, sino de ser útiles para la ciudadanía". "Cumplimos nuestra obligación, que es dar un servicio de movilidad", ha señalado.