El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha regresado este jueves a la actividad pública prácticamente un mes después de ser operado en el hospital Miguel Servet del cáncer de colon que padece. Lambán ha participado en la presentación del área expositiva de los cascos celtibéricos en el Museo de Zaragoza, donde además ha analizado distintas cuestiones de actualidad en la primera aparición pública, a pesar de que desde el pasado 7 de junio ya recuperó las riendas del Ejecutivo aragonés a través de su actividad telemática.

Después de ser criticado por el PP por guardar "silencio" ante los indultos promulgados por el Gobierno de Pedro Sánchez, el líder socialista aragonés ha manifestado hoy que le da "un voto de confianza" al presidente del Gobierno con esta decisión y con la puesta en marcha de la mesa de diálogo. Una posición totalmente contraria a la que había manifestado en sus últimas apariciones públicas, donde afirmó que los presos "no solo no se han arrepentido sino que además dijeron que lo volverían a hacer", y alejada también de sus declaraciones cuando los indultos parecían una alternativa remota, a principios de año, cuando dijo en una entrevista en EL PERIÓDICO que "los indultos deberían desaparecer y que las sentencias del procés son justas, correctas", por lo que no se mostraba partidario de indultarles.

"Por muy escéptico que yo sea respecto al resultado final de los indultos y la mesa de diálogo, me parece razonable que hay que darle un voto de confianza al Gobierno de España y se lo doy. No soy optimista respecto al resultado de esa mesa, ahora bien ¿qué otra salida tiene en este momento España, salvo seguir insistiendo hasta la saciedad en que es absolutamente fundamental hacer esos pactos transversales? Mientras tanto, el problema no tiene solución", ha manifestado, a preguntas de los periodistas.

En este sentido, Lambán volvió a insistir en que la solución al conflicto catalán tan solo pasa por la consecución de un acuerdo "transversal" entre el PP y el PSOE. "El tema de Cataluña solo se solucionará cuando haya un pacto transversal entre PP y PSOE dejando claro qué queremos hacer de España para después encajar Cataluña en España", ha dicho, para después lamentar que "eso es imposible por la cerrazón del PP a cualquier pacto de Estado, porque el PP solo ha entendido Cataluña desde el punto de vista exclusivo de su interés en la lucha por el poder sin dar ninguna alternativa".

El líder aragonés, que desde el inicio ha sido crítico con los indultos a los presos independentistas catalanes, quienes ha recordado en diversas ocasiones que "no se han arrepentido sino que además dijeron que lo volverían a hacer", ha señalado por otro lado que el presidente Sánchez "está alineado totalmente con el espíritu la defensa de la Constitución". "A mí quien me intranquiliza desde siempre es ERC y los independentistas", ha apostillado.

Además, ha manifestado que Aragón, como el resto de comunidades autónomas, deben participar en el diseño y los cambios que afronte España a partir de ahora. "En los próximos años se van a producir hechos y cambios en la arquitectura institucional que nos van a afectar a todas las comunidades. Y como presidente de Aragón, obligado a defender los intereses de los aragoneses, quiero participar en los ámbitos donde se tomen esas decisiones para que no solo no resulten perjudiciales para Aragón, sino que resulten beneficiosas", ha insistido.

"Las declaraciones de Casado retrotraen a la política al franquismo más rancio"

El presidente autonómico ha valorado también las polémicas declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en la última sesión de control en el Congreso de los diputados, cuando afirmó que "la guerra civil enfrentó a quienes quería democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia". Para Lambán, la "lección de Historia del señor Casado me parece, primero, absolutamente desatinada y roza la indecencia". "El Gobierno de la República bajo la presidencia de Manuel Azaña, un Gobierno de republicanos moderados, de personas moderadas alineadas con la democracia liberal y el Estado de Derecho era un gobierno que defendía que democracia era sinónimo de ley, sinónimo de Estado de derecho", ha manifestado.

Por tanto, considera que la "descalificación" de Casado "retrotrae a este nivel político al franquismo más rancio y repugnante". "Hablar de que el franquismo suponía la defensa de la ley a costa de la democracia es desconocer absolutamente lo que significa la ley y la democracia. Para cualquier demócrata, ley y democracia son sinónimos", ha insistido.