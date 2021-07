Las vacaciones ya están aquí y los alojamientos y la hostelería de Aragón han reforzado todas sus medidas de seguridad para tener una buena temporada. La oferta es amplia y variada a lo largo de todo el territorio.

Gran esfuerzo hotelero contra el covid-19

La mayoría de los establecimientos de Sos del Rey Católico han obtenido el sello que reconoce la seguridad sanitaria, explica Felipe Díaz Cano, responsable de la entidad empresarial de la villa. Sos, explica, atrae a un turismo monumental y cultural que exige calidad. El esfuerzo por adaptarse a las normas exigidas por las autoridades de la DGA ha supuesto un esfuerzo añadido para los establecimientos, que han incurrido en gastos. A su vez, los sistemas para la prevención del coronavirus obligan a trabajar de una forma más lenta, lo que alarga las jornadas del persona, señala Díaz Cano, que confía en que agosto depare días de lleno total. Sos se beneficia de su estratégica situación geográfica, en la frontera entre Aragón y Navarra y cerca del Pirineo.

El valle del Aragón, lleno en los días centrales

Luis Terrén, que preside la entidad que agrupa a los empresarios del sector servicios del valle del Aragón, señala que la zona alcanzará con gran probabilidad el lleno total entre la última semana de julio y las dos primeras de agosto. En su opinión, la comarca de Jaca se ha especializado en deportes al aire libre relacionados con la montaña y los barrancos, lo que ofrece un marco saludable para muchos aficionados al turismo activo. «La afición por modalidades como el senderismo y la bici de montaña van a más y eso beneficia claramente a un espacio como el nuestro», subraya. A ello, añade, se suma la creciente oferta cultural que se va consolidando en todas las localidades del valle del Aragón, así como en Hecho, Ansó y otros pueblos del entorno.

Una media del 60% en Tena el mes de agosto

Anabel Costas, que regenta el hotel Privilegio en Tramacastilla de Tena y pertenece a Horeca de Huesca, no es muy optimista respecto del nivel de ocupación. Asegura que, si bien en agosto habrá días de ocupación plena, la media del mes será del 60%, un 20% más que en el de julio, que habitualmente es de menos actividad, salvo los fines de semana. Costas, basándose en estudios realizados por los hoteleros oscenses, afirma que la pandemia ha perjudicado gravemente al sector y que la recuperación será lenta. El valle de Tena, en el que se ubica su negocio, atrae a un público español muy numeroso, pero sus hoteleros han hecho un gran esfuerzo por ampliar su clientela con promociones en otros países y en ferias del sector a lo largo de todo el año.

El Sobrarbe recupera el turismo extranjero

El Sobrarbe es quizá, al margen de Zaragoza, la comarca aragonesa que atrae mayor número de turistas extranjeros que buscan su naturaleza bien preservada. La crisis del coronavirus, por ello, fue un duro golpe para la zona, si bien ahora se empieza a recuperar con pie firme, asegura Paz Agraz, que dirige la asociación de empresarios turísticos de esa parte de Aragón especializada en turismo deportivo y de aventura. «El verano será bueno, habrá un buen nivel de ocupación», manifiesta. Paz comenta que muchos negocios han salido perjudicados de la crisis sanitaria, «con pérdidas» y obligados a prescindir de personal para poder sobrevivir. Pero ahora, recalca, la llegada de franceses, holandeses, británicos, alemanes y belgas supondrá un impulso importante.

Buenas perspectivas en el valle de Benasque

Benasque espera tener un muy buen verano, «como los de antes» del coronavirus, en palabras de José María Ciria, de la asociación de empresarios del valle. Por un lado, señala, numerosas personas mayores han reservado habitaciones y casas en la zona, que consideran un destino seguro al no haber masificación y por su característico clima de montaña, muy valorado por personas que residen en ciudades contaminadas. Por otro lado, gracias al coronavirus Benasque y los pueblos de su entorno se han dado a conocer a un público que antes no frecuentaba esa parte del Pirineo y que, tras haber estado una vez, repite allí sus vacaciones. «No solo mantenemos nuestra clientela, sino que además atraemos a personas que no nos conocían», dice Ciria.

El Matarraña subirá como destino seguro

El Matarraña es un destino que se ha granjeado una clientela de alto poder adquisitivo, española y de otros países europeos, por su mezcla de arquitectura rústica bien conservada y un clima muy mediterráneo gracias a su cercanía al mar. Roche Murciano, responsable de los hoteleros turolenses, afirma que esta comarca protagonizará una brillante recuperación tras los duros tiempos de la crisis. Murciano indica además que otras zonas de la provincia registrarán un elevado grado de ocupación, con lleno total en torno a la Virgen de Agosto en prácticamente todo el territorio, incluida la capital. En este sentido, destaca que Teruel se ha labrado un nombre como un lugar sano y seguro en el que disfrutar las vacaciones.