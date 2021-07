Antonio Laguarta Laguarta fue el primer presidente e impulsor de la Cámara de Cuentas de Aragón (2010-2018). Esta semana, con motivo del décimo aniversario del órgano fiscalizador, recibió la Medalla de la Cámara de Cuentas en el Palacio de la Aljafería.

¿Qué supone recibir la medalla?

Fue una gran alegría. Nunca me han gustado los reconocimientos singulares, porque el mérito siempre es del equipo. Yo piloté la puesta en marcha de la Cámara de Cuentas, e hice lo que debía.

Vista la trayectoria de la Cámara de Cuentas, ¿cómo define su evolución?

Creo que ha aportado bastante a la mejora de las cuentas públicas de Aragón. Ha hecho muchas recomendaciones de transparencia, sobre hacer las cosas conforme está mandado en la ley… Algo hemos aportado a los entes que hemos fiscalizado y hemos hecho recomendaciones. La mayoría nos han hecho caso.

En los últimos años, todos los partidos políticos han asumido el discurso de la transparencia. En la práctica, ¿tiene Aragón un nivel aceptable?

Creo que algo se ha mejorado en transparencia en cuanto a la presentación de las cuentas. El punto débil en la gestión de los entes públicos me parece que a los fondos públicos hay que aplicarles los principios que aparecen en la Constitución y que dicen que se deben administrar con eficacia, eficiencia y economía. Que se gasten bien los dineros públicos. Porque en la exigencia del pago de los impuestos, se les exige a las personas con rigurosidad y se cobran los impuestos. Sin embargo, los gestores públicos pueden decir «me da igual que me cueste 100 que 120». Pues no. Hay que inculcar la idea de que el gasto público no es una cosa discrecional o arbitraria, sino que hay que gastarlo para lo que haga falta, pero no gastar más de lo que es necesario, que es la eficacia y la economía. Si con tu presupuesto de 8 millones puedes llegar a 20 personas, no te conformes con atender a 15.

Está llegando ya mucho dinero público del Gobierno central y de Europa. ¿Se debería mirar todo con lupa?

Sí, sí. Todo tiene que quedar bien clarito. Que digan a qué dedican el dinero y que se gaste con un criterio de economía. Hay que tener unos indicadores objetivos y saber de antemano qué resultados pretenden conseguir. Al final, los gestores públicos presumen de que han agotado las partidas que tenían, por ejemplo, en políticas de vivienda. Pero, ¿lo han gastado en lo que era necesario, o a boleo? Eso es lo que tenemos pendiente en Aragón y en toda España. Las otras dos ideas que miramos en la Cámara de Cuentas, que es que esté todo contabilizado y que den la imagen fiel de la situación económica, creo que más o menos se cumple. Y que se hagan las cosas según la ley, en general se cumple. Ese tercer nivel, de que se gaste con eficiencia, con eficacia y con economía, parece que no se exige. A los contribuyentes se nos exige pagar rigurosamente nuestros impuestos, pero los que tienen que gastar ese dinero, con que lo gasten ya vale. Y no. Hay que gastarlo de la forma más eficaz posible.

¿El papel que desempeña la Cámara de Cuentas es el que necesita Aragón?

(Reflexiona) Creo que la Cámara de Cuentas no tiene los suficientes recursos para fiscalizar todo lo que tiene que fiscalizar. Si hay 18 auditores, y 1.050 entes públicos en Aragón, creo que todos esos entes tendrían que pasar por una revisión al menos una vez en los seis años que dura el mandato de la Cámara. Tenía que tener más personal, de modo que todos los entes públicos sintieran que están controlados, y que, a su vez, tuvieran el apoyo y el asesoramiento de la Cámara de Cuentas.

¿Tiene todas las funciones que necesitaría la Cámara?

No tiene casi facultades. La Agencia Tributaria, por ejemplo, para fiscalizar a los contribuyentes, puede pedir información a terceros. Si alguien no cumple o ha defraudado, le pone una multa. Puede ir acompañado de la Guardia Civil para hacer una investigación. La Cámara de Cuentas no tiene ninguna de esas facultades. Yo lo que propongo es que las Cámaras de Cuentas tengan para revisar a los gestores públicos las mismas facultades que la Agencia Tributaria para revisar a los contribuyentes.

¿Cómo podría ser más ágil el su trabajo? A veces llegan a las Cortes informes de dos y tres años anteriores...

Con más medios y revisando la legislación. Ahora, el plazo para presentar las cuentas de los ayuntamientos llega hasta el 15 de octubre del año siguiente. En la comunidad autónoma, hasta el 30 de junio. Antes, cuando se hacían las cosas a mano, tenía sentido. Pero ahora que todo está informatizado esos plazos se podrían acortar. Con tres o cuatro meses es suficiente. La Cámara podría trabajar en esas cuentas medio año antes. Para que tengan valor, los informes tenían que referirse como mucho al año anterior.

¿Debería encargarse la Cámara de Cuentas de la Oficina Anticorrupción en Aragón?

Yo creo que son dos cosas distintas. Desde luego, si a la Cámara se le encomendara eso y no se le dieran más funciones… Creo que no serviría para nada. Son dos cosas diferentes. La Cámara de Cuentas entiende de cuentas y legislación, pero los delitos no son lo suyo. No veo muy bien que estuviera todo junto. De hecho, en Galicia lo hicieron y, en la práctica, no ha servido para nada. Para lo único que sirve es para contar a posteriori lo que ha pasado antes, pero no para prevenir ni para corregir esas situaciones antifraude.

El Tribunal de Cuentas reclamaba más de 5 millones a los presos del procés. ¿Qué opina?

El Tribunal de Cuentas, con quienes he tratado más de siete años, me parece que es una institución muy profesional, independiente, y que hacen su labor. Hay quien dice que el Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo… pero no. Es un órgano judicial y actúa judicialmente. Pero solo en la materia de la responsabilidad contable, de quien ha gastado mal los dineros públicos. En ese sentido, es tan juez como un Tribunal Superior de Justicia. Las sentencias que dicta son recurribles en casación ante el Tribunal Supremo, igual que las de los tribunales superiores de justicia de una comunidad autónoma.

Lo ve un órgano independiente.

Son bastante profesionales. No están en una línea política. De la misma forma que el Tribunal Supremo condenó a los políticos catalanes que infringieron la ley, el Tribunal de Cuentas analiza las cuentas, y existe el delito de responsabilidad contable por haber gastado el dinero público en algo para lo que no estaba destinado. Supongo que en el caso de estos políticos catalanes, el dinero estaría destinado a otras partidas, y se lo gastaron en montar las embajadas, supongo, o la difusión del procés. Para eso no era el dinero público.