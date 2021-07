El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha compartido en la mañana de este martes un acto con el primer edil de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Auditorio de la capital aragonesa, se ha mostrado “muy preocupado” por la evolución que están teniendo los contagios en todo el territorio de la comunidad. Por ello, ha considerado que sería buena idea que se realizaran “test y cribados masivos” a todos los jóvenes que llegan desde Salou.

“Me preocupa muchísimo porque los jóvenes pueden llegar a transmitir el virus a las personas vacunadas pero con sistemas inmunológicos más débiles. Por eso creo que sería sensato hacer cribados ay test a la gente que llega de la costa. Los que han estado en Salou es muy posible que hayan salido de fiesta y que puedan traernos el virus”, ha dicho el alcalde.

Por esta razón, aunque no se ha tratado de una petición oficial al Departamento de Sanidad, sino más bien de una “opinión”, el alcalde cree conveniente copiar el sistema que han implantado otras comunidades autónomas, como Navarra, que ha realizado pruebas covid a todos los jóvenes que han llegado desde Salou en la misma estación de autobuses de Pamplona, hubieran estado o no en contacto con el virus.

Asimismo, Azcón ha asegurado que “los contagios entre jóvenes” que se están notificando ahora en Aragón “proceden de la costa” pero que eso “no está pasando en Zaragoza”, es decir, que en la capital aragonesa no se están dando contagios masivos. En parte, ha opinado el alcalde, esto es debido al dispositivo policial que se desplegó el pasado fin de semana por las calles de la ciudad para evitar botellones y aglomeraciones. No obstante, los contagios, de haberse producido este pasado sábado y domingo, no podrían conocerse todavía, dado que hacen falta unos días para incubar el virus y dar positivo a un test covid.

Desde el pasado 28 de junio, cuando comenzó la escalada de la incidencia acumulada, la capital aragonesa acumula ya 769 positivos confirmados. En los siete días anteriores, del 20 al 27 de junio, sin embargo, se notificaron 293. Es decir, los contagios han crecido de una semana para otra un 162%, más del doble.

Este martes, Salud Pública ha notificado en todo Aragón 349 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta desde el pasado 5 de mayo, cuando apenas se había comenzado a vacunar a las personas menores de 60 años.