La escalada de los contagios en Aragón y en toda España hace que algunos recuerden con temor lo que ocurrió el verano pasado, cuando la nueva normalidad se convirtió en una segunda ola en la comunidad que frenó las expectativas de crecimiento del sector turístico. Aún así, la temporada del 2020 registró “unas cifras buenas” pese a la pandemia, según ha dicho este miércoles la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué. Y la previsión es que los próximos meses sean buenos igual. A pesar de todo.

“Estamos en contacto directo con el sector y con los técnicos de turismo de las comarcas. Hemos realizado un sondeo y nos están trasladando que de momento no está habiendo cancelaciones. Al final del verano daremos los datos definitivos pero la previsión es buena”, ha asegurado Allué.

Preguntada por la recomendación del Gobierno belga a sus ciudadanos para que no viajen a Aragón, la directora general ha explicado que ese veto no resulta especialmente preocupante dado que Bélgica no es uno de los principales países emisores de turistas para nuestra comunidad. “En este momento lo que está funcionando muy bien es el turismo nacional, que está apostando por las zonas con mucho aire libre, como Aragón”, ha dicho Allué. Más delicado sería si la recomendación se hiciera a los ciudadanos franceses puesto que, junto a los chinos (que llevan meses sin dejarse ver por Europa), son el principal mercado extranjero para el sector turístico aragonés.

“Es cierto que nos está costando más recuperar el turista internacional pero si los franceses siguen viniendo la situación no será caótica”, ha manifestado la directora general, que ha apuntado que desde su departamento llevan meses trabajando para “ofrecer un destino sostenible y seguro” y donde la naturaleza sea protagonista, pues esta está siendo una de las principales demandas desde que estalló la pandemia de coronavirus en el mundo.

“Tenemos que apelar a la responsabilidad una vez más porque por culta de unos irresponsables no se puede truncar el esfuerzo de otros muchos”, ha pedido Allué.

Éxito de los bonos turísticos de Aragón

Por su parte, desde el sector aseguran de momento que es cierto que no se están produciendo cancelaciones, si bien, sí que se ha notado un parón en las ventas en los últimos días, sobre todo con los viajes a la costa y fuera de la comunidad. “Los bonos turísticos están funcionando muy bien y el que lo tiene reservado no lo ha cambiado. Aragón para los aragoneses está visto como un destino seguro por cercanía y por confianza, si pasa algo siempre te pilla cerca de tu casa”, explica el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón, Jorge Moncada.

Y con respecto a los viajes y las vacaciones de verano fuera de la comunidad, Moncada cuenta que tampoco se están registrando cancelaciones ni cambios de fecha. “Desde que empezó esta situación hemos vivido un parón en las ventas. La gente que se va más tarde está retrayéndose y esperando más para reservar, pero creemos que en una semana empezarán a contratar viajes”, dice.