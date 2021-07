La inquietud y la incertidumbre han vuelto a la hostelería aragonesa después de que Clément Beaune, secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, desaconsejase a sus ciudadanos veranear en España y Portugal. Una «recomendación», por ahora, que se suma a la de otros países europeos por el alza de contagios, pero que despierta una mayor preocupación en la comunidad por la importancia del turismo galo para Aragón. Francia es el principal emisor de turismo extranjero, con la aportación de más de 220.000 viajeros al año, casi un tercio de los turistas internacionales. Según los datos de 2019, representan el 6% del total.

La propia directora general de Turismo, Elena Allué, reconocía el miércoles la importancia del país vecino, asegurando que «si los franceses siguen viniendo, la situación no será caótica». La nueva piedra en el camino para el turismo aragonés solo tardó en llegar unas horas.

"La noticia ha caído fatal", admitió ayer el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo. La turística capital de Sobrarbe vive, en parte, de la afluencia de turistas franceses. Representan, según los datos del ayuntamiento, el 85% de todo el turismo extranjero que reciben. "El verano había empezado muy bien, pero creo que el mercado francés va a caer y nos va a partir la temporada", lamentó.

En el caso de los franceses, aseguró, el mes de julio es más importante que agosto. "Con una noticia como esta ahora, la gente se lo piensa durante diez días, y cuando quieren venir, ya han optado por otro destino". En agosto suele primar el turismo nacional, ya que franceses y belgas "regresan de vacaciones tras la primera quincena para preparar su vuelta al cole".

Las restricciones fronterizas

En Bielsa, creen que los problemas están no tanto en la última recomendación, sino en las restricciones transfronterizas. «El problema es que la frontera no está totalmente liberalizada, hay que ir con la PCR preparada, y por ahora no habíamos visto mucha afluencia todavía», explicó el alcalde de Bielsa, Miguel Noguero. La mayor afección que pueden registrar en la zona, aseguró, será en el comercio transfronterizo "que vive en un 90% de los franceses".

Para la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca, el anuncio francés genera un nuevo episodio de incertidumbre. "Una recomendación no es tan grave como una prohibición", incidió su vicepresidenta, Anabel Costas. Dentro de las dificultades, la entidad confía en que la recomendación afecte menos al Alto Aragón por su cercanía con la frontera francesa. "Creemos que dañará más al turismo de playa e islas, donde los viajeros deben coger sí o sí el avión", manifestó. Y expresó su esperanza en que las previsiones ocupación del 50% para final de mes "no se vean muy mermadas".

"Un destino seguro"

Para contrarrestar el anuncio francés, el Gobierno español y el sector destacaron que España sigue siendo un "destino seguro" y pidieron no estigmatizarlo por los nuevos contagiados que son mayoritariamente jóvenes que «no mantienen las debidas medidas de seguridad». La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, fue una de las primeras en asegurar que el Gobierno mantiene su previsión de cierre de año con 40 millones de turistas extranjeros, menos de la mitad de los 83,7 millones que llegaron en 2019.

Además, advirtió de que la incidencia acumulada ya no debe ser el dato fundamental para analizar la situación epidemiológica. Al contar con el 40% de la población vacunada y el 56% con al menos una dosis los contagios no tienen el mismo impacto en las hospitalizaciones e ingresos en uci que hace unos meses, según explicaron fuentes de la Secretaría de Estado de Turismo.

Además, la definición de zonas de riesgo que efectúan a título individual los países europeos, calificando qué países o regiones son de riesgo o no, «ha dejado de tener impacto a la hora de incentivar o disuadir los flujos de turistas una vez que el certificado digital de la UE ha entrado en vigor», opinaron en Turismo.

El presidente de la patronal de las agencias de viaje Acave, Martí Sarrate, consideró que la actual situación es «preocupante» y criticó a las administraciones, al decretar el cierre del ocio nocturno o haber amplificado el impacto de los nuevos brotes, lo que consideró que ha fomentado la falta de confianza internacional en España.

"El cierre del ocio nocturno es contraproducente y ha animado a que Francia desaconseje viajar a España, lo mismo que Alemania y Países Bajos", dijo Sarrate. El vicepresidente del lobi turístico Exceltur, José Luis Zoreda, sugiere que los mensajes "catastrofistas" –como el francés-- pueden ser intencionados para disuadir a los nacionales de que viajen al exterior y pasen, así, sus vacaciones en su propio país.