El portavoz del PP en Industria, Juan Carlos Gracia, ha manifestado que las últimas decisiones del Gobierno aragonés sobre limitaciones a la hostelería son un "desastre absoluto de gestión", después de que en el transcurso de pocos días el Ejecutivo haya pasado de aprobar el cambio de fase 2 a fase 1, para después retornar a la fase 2.

"Esos cambios suponen muchas decisiones empresariales, de sacar trabajadores del erte, de ampliar plantillas. Ese cambio implica muchas cosas y no puede hacerse así", ha criticado Gracia. Desde el PP han manifestado que no comparten las limitaciones a la hostelería y reclaman explicaciones sobre los criterios que motivan los cierres a las 23.00 horas y no a las 00.00 horas, o "por qué en Aragón existe un horario para el ocio nocturno mientras que en otras comunidades con situaciones similares existe otro horario distinto".

Juan Carlos Gracia reiteró la propuesta que los populares llevan formulando al Gobierno de Aragón desde el inicio de la pandemia “cada vez que se apliquen unas restricciones a cualquier actividad automáticamente se deberían aprobar unas compensaciones económicas para todas las actividades afectadas”, y volvió a recriminar al Ejecutivo su "exagerada lentitud" en la concesión de las ayudas autonómicas extraordinarias anunciadas hace meses para los diferentes sectores productivos. Asimismo, ha denunciado "las elevadas exigencias y requisitos" impuestos desde la Administración autonómica.

"Es muy difícil que muchas empresas las puedan recibir, es que están pidiendo que esas empresas no tengan ningún tipo de deuda y eso es muy difícil cuando hay empresas que llevan 16 meses cerradas”, concluyó.

Desde las 12.00 horas, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, se reúnen con la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes para explicar las últimas medidas sanitarias. El Consejo de Gobierno se ha reunido de manera telemática esta misma mañana para aprobarlas.