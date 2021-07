¿Qué importancia tiene la ciberseguridad para que se plantee una formación tan específica?

Este año ha habido un montón de incidentes de ciberserguridad no solo en España, sino a nivel mundial. La pandemia nos ha traído el teletrabajo, que hemos hecho no siempre en condiciones óptimas, y creo que hay una conciencia de que esto es necesario. Tenemos claro que hay que dar un paso más, que supone trabajar con sistemas robustos, seguros, y que, aunque el riesgo cero no existe, debemos intentar que esté razonablemente controlado para trabajar en buenas condiciones.

¿Cómo será el máster?

La idea es hacer varios módulos pensando en objetivos distintos. Por ejemplo, para empresas pequeñas que se incorporan a la informatización. Teniendo en cuenta que viene Amazon, muchas empresas pueden estar pensando en dar el salto a la nube, que puedan hacerlo con unas ciertas garantías. La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las empresas especializadas necesitarán una formación de mayor profundidad. Y no hay ningún impedimento para que alguien empiece con una formación básica y dé el salto a otra más compleja. Lo importante no es el título, sino que los conocimientos que se adquieran sean relevantes y de utilidad. Las empresas no siempre disponen de tiempo infinito para que sus empleados se formen, necesitan formación específica, concreta y dirigida a sus necesidades. Haremos títulos, pero el objetivo es la formación, el reciclaje y la puesta a punto de este personal.

Empiezan ya en 2022.

Sí, es el tiempo que necesitamos para pasar por los órganos de gobierno y hablar con las empresas.

¿Con cuántas plazas?

No está definido, pero estaríamos entre 20 y 30 plazas.

Han hablado de una doble faceta, presencial y virtual.

La pandemia nos ha quitado el miedo a lo no presencial. En la medida en que veamos qué tipo de usuarios están interesados, y siempre que la presencialidad no sea necesaria, lo plantearemos.

¿Cuáles son los riesgos hoy a nivel de ciberseguridad?

Últimamente, lo que más estamos viendo son los casos de ransomware, los secuestros de información, donde alguien por error o por ignorancia pincha un enlace, y se queda cifrada su información. Como empresa, estaría bien que tuviéramos copias de seguridad, protocolos de actualización de nuestros sistemas, y formar a nuestro personal para que sepa qué hacer y qué no.

¿Cómo se concreta la colaboración de las empresas privadas?

Nos van a poder ofrecer a sus expertos para dar sesiones magistrales. También contamos con la asesoría de Telefónica y Amazon para ver qué tipos de cursos podemos montar. Y Amazon ofrece la utilización de su nube. Podremos montar laboratorios virtuales y usar sus herramientas, lo que dará un nivel adicional de empleabilidad a quienes hagan el curso.

¿Habrá un impacto económico positivo en Huesca?

Si logramos crear una masa crítica de personas que se formen y empiecen a dar servicios, será un polo de atracción a medio plazo.

¿Qué supone el respaldo del ministerio?

Es un apoyo muy importante porque nos proporciona acceso a sus expertos y proporciona a su personal acceso a esta formación. No es lo mismo montar un curso en vacío sin saber quién va a venir, que el ministerio diga que necesita formación específica, y la montamos.