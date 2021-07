“Me estoy vacunando. Vuelvo enseguida. ¡Disculpa las molestias!”. Con este mensaje, Cristina Vitallé, de Lilou. Sucursal de Felicidad, informaba el pasado miércoles a la clientela de su ausencia en el establecimiento. Vitallé demoró la apertura de su tienda hasta las 11.45 horas (normalmente, abre a las 10.30 horas), ya que recibió el primer pinchazo de la vacuna a las 11.15 horas. Actualmente, regenta el negocio con su pareja, pero “como está con la baja de paternidad para cuidar al bebé” se encuentra sola en la tienda. Por suerte, Vitallé no ha sufrido efectos adversos derivados de la vacuna porque si no, tal y como ella comentó, se habría visto “obligada a cerrar”.

Misma suerte corrió Ana Quintana, encargada de la tienda de ropa María Sancho en el centro de Zaragoza. Quintana ya ha recibido las dos dosis de la vacuna y para ambas se vio forzada a cerrar su negocio antes de lo normal, más aún por residir fuera de Zaragoza: “Soy de El Burgo de Ebro y me vacuné en Fuentes de Ebro, que es donde me correspondía”. Quintana adelantó una hora el horario de cierre: “Cerré a las 12.30 horas porque tenía cita para las 13:20 horas”. Al igual que Vitallé, no padeció efectos secundarios y pudo abrir ya “con total normalidad en el horario de tarde”. No fue tan explícita como la anterior a la hora de comunicarlo a los clientes, pero sí que colocó un cartel con el siguiente texto: “Cerrado por asuntos médicos”. Además, Quintana también aprovechó para defender que los comerciantes deberían haber sido vacunados mucho antes: Al final, es un plus de seguridad tanto para nosotros como para los clientes”.

Propietarias previsoras

Pero también los hubo que sufrieron fuertes dolores de cabeza como consecuencia de la vacuna. A pesar de ello, a Eva Garza, de El Rincón de Mariela, no le quedó más remedió que abrir igualmente las puertas de su tienda de ropa: “Soy autónoma, estoy sola y si no abro, no como”.

Otros como Marta Diez, de Serendipia, y Miguel Fuentes, de La Huerta Clandestina, fueron previsores y en el momento de elegir la hora de citación trataron de evitar que les coincidiera con su horario de trabajo. Ambos coincidieron en que se debería haber adelantado la vacunación hacia el colectivo de los comerciantes. Diez argumentó a su favor “la exposición al trasiego de los clientes”, mientras que Fuentes apeló a esa consideración de primera necesidad que tuvo su establecimiento durante el confinamiento: “Ahora, también somos primera necesidad”.

“Cerrado por vacunación” seguirá acompañando a muchos establecimientos mientras prosigue la campaña de inmunización. No deja de ser curioso, pero la pandemia también ha alcanzado estos pequeños detalles.