El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de nueve años de inhabilitación para el cargo impuesta por la Audiencia de Zaragoza a la exalcaldesa de Aranda de Moncayo, María del Rosario Cabrera Ruiz, por un delito de prevaricación al conceder la explotación del coto de caza local a una sociedad de cazadores en la que figuraban dos personas de su familia. El acuerdo fue denunciado por otra entidad que aspiraba a la explotación de la zona cinegética, El Perdigal, que decidió recurrir la concesión municipal por considerarse perjudicada y no haber tenido ocasión de defender sus intereses.

A la licitación se presentaron dos entidades y un particular, pero dos de estos no tuvieron acceso al pliego que recogía las condiciones del concurso, al estar cerrada la secretaría del ayuntamiento y por no haberse publicado estas en su integridad, puesto que en el tablón de anuncios del consistorio solo figuraba la primera página del texto que recogía el proceso de elección del candidato idóneo.

Finamente, en estas circunstancias, según estableció la sentencia de la Audiencia de Zaragoza, la licitación se realizó a favor de la sociedad San Roque. En aquella época, en el año 2016, figuraban en su junta directiva el esposo de la alcaldesa, su hijo y un cuñado, que eran, respectivamente, secretario, vocal y presidente y tesorero de la misma, según los hechos probados. Además, la adjudicación se llevó a cabo a pesar de que San Roque no estaba al corriente del pago de las obligaciones tributarias y en el pago de la Seguridad Social y pese a que no consta que constituyera la correspondiente fianza.

Asimismo, el secretario de la corporación emitió un informe negativo a la adjudicación, solicitando que el concurso quedara desierto. Pero la regidora no llevó a cabo lo recogido en ese documento y dictó un auto en agosto del 2016 en el que se adjudicaba el contrato a la sociedad San Roque, hecho administrativo que ya fue declarado nulo de pleno derecho por la Justicia. Asimismo, tampoco llevó a efecto una orden dictada por la administración para que enajenara el aprovechamiento cinegético.