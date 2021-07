El repunte imparable de los contagios de covid en Aragón ha llevado a un aluvión de peticiones de PCR en las clínicas privadas, que desde hace dos semanas reciben a muchos pacientes que prefieren pagar una prueba --por la celeridad del resultado-- antes que esperar la llamada de su centro de salud. En la mayoría de los casos, la demanda de estas pruebas diagnósticas la hacen jóvenes que han estado de viaje de estudios en Salou, en un campus de verano o en alguna celebración, donde ha habido focos de contagios. Muchos de ellos, incluso, acuden acompañados por sus padres.

Tanto en la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) como en Quironsalud Zaragoza registran esta demanda y en ambos centros, según confirmaron fuentes sanitarias a este diario, sorprende el «elevado» número de positivos que están detectando en los jóvenes. El coste de una PCR ronda ahora los 98 euros (hace unos meses era más cara), mientras que un test de antígenos cuesta 45 euros.

Cada día, los centros privados envían sus resultados de casos positivos al Departamento de Sanidad de la DGA. De hecho, el elevado número de pruebas que están realizando se refleja en la cifra global diaria de Aragón, que lleva días al alza y que en las últimas 24 horas ha alcanzado las 4.171 pruebas (entre la red pública y privada). El martes y el miércoles se superaron las 3.600. Cifras muy elevadas en comparación con las de mediados de junio.

Récord en Quironsalud y aumento en la MAZ

En el caso de Quirónsalud Zaragoza, el incremento de la demanda de diagnósticos se observa desde hace semanas. Esta, precisamente, la clínica ha batido su récord de PRC y test de antígenos entre pacientes privados, con un total de 601 y una media de edad de 32 años. Hace cuatro semanas, las pruebas fueron 352 y la media 42 años. Es decir, desde entonces el cambio de patrón es evidente tanto en la subida de PCR como en la bajada de los años del paciente. «Estos últimos días han venido muchos niños y nos sorprende la alta tasa de positividad entre los de 17 a 20 años», indicaron a este diario fuentes del hospital.

El anterior récord de pacientes privados que optaron por pagar de su bolsillo una prueba en Quirosalud fueron las 581 pruebas de la primera semana de marzo y las 580 de la última de enero, tras el repunte de la ola de Navidad.

Desde MAZ Prevención también han notado ese «aumento significativo» de personas que en esta última semana se han pasado por sus instalaciones de la calle Monasterio de Samos, en Zaragoza para realizarse pruebas PCR. En su mayoría, aseguraron las fuentes consultadas, también son gente joven que había estado de viaje de fin de curso con amigos en algunos de los sitios ya conocidos por los rebrotes en toda España como Salou y Palma de Mallorca, «pero también otros como Menorca», dijeron.

Desde la empresa recuerdan que «hace tres meses decidimos hacer estos test a particulares que no son clientes», pero lo ocurrido estos últimos días no tenía precedentes hasta ahora. Son adolescentes acompañados por sus padres a la busca de un resultado, que «en su gran mayoría da positivo en covid», reiteraron.

La picaresca en plenas vacaciones

El protocolo obliga a remitir todos estos contagios confirmados a la consejería de Sanidad, pero la persona que se realiza la prueba en la privada no tiene que ofrecer un listado de sus contactos. En ese caso, es el Salud quien se pone en contacto y realiza el rastreo. La picaresca, en plenas vacaciones de verano, también existe. Se están dando casos, según ha podido saber este diario, de jóvenes que optan por ir a la privada directamente, pero luego no dicen con quien han estado para no alterarle sus vacaciones.

Este es también uno de los motivos por el que acuden a hacerse esas PCR de pago sin esperar a ser atendidos por Atención Primaria. Aunque desde MAZ Prevención creen que obedece más a la «rapidez» con la que se obtiene cita en su servicio, que se puede solicitar en un teléfono móvil y, en muchos casos, obtener fecha al día siguiente. El hecho de que haya «una proximidad de unas vacaciones programadas obligan a tenerlo con la mayor celeridad posible», explican desde la firma.

El repunte de pruebas diagnósticas también se evidencia, obviamente, en los centros de salud, donde los equipos de rastreo y el seguimiento de contactos se han intensificado. De hecho, los centros de Tauste, Tarazona o Teruel Centro están desbordados por el volumen de PCR que están realizando estos días. En el caso de Tauste, en lo que va de mes llevan más de 30 casos confirmados, mientras que en Tarazona han superado las 60 PCR en las últimas horas. En esta localidad hace días que se detectó un brote entre jóvenes que habían viajado hasta Salou y que, por el momento, sigue derivando en caso. En Teruel Centro, por su parte, llevan días con una detección elevada.