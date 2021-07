Hay un pueblo en Huesca que, como tantos otros, se ha quedado apenas sin vecinos. Pero como otros tantos enclaves en Aragón, Yeste, que así se llama el lugar, ha decidido no reblar. El culpable de este intento de reconvertir décadas bajo los efectos de la despoblación en un proyecto cultural y hostelero capaz de darle la vuelta a la tortilla es Oroel Otal, un joven con raíces en la zona que hace tres años y medio se puso manos a la obra. El pasado 1 de abril el trabajo dio sus frutos y abrió Casa Ger, una casa rural que, más allá de hospedar turistas, pretende convertirse en un motor que dinamice toda esta zona del prepirineo altoaragonés.

Además de dormir, Otal, que es músico, quiere ofrecer en este lugar todo tipo de actividades culturales, aunque la prioridad ahora es «sacar adelante el verano». «Pero entre ceja y ceja» tiene su objetivo marcado: «Aquí puedes venir tomarte unas cañas y poder ver una exposición de tallas de madera un día y otro un mercadillo de artesanía o una feria de gastronomía», cuenta. Y las cervezas se las tomarán los clientes en el bar, La Tabierna, que es uno de los pocos establecimientos hosteleros de la zona. Y todo en un pueblo semiabandonado en mitad de la naturaleza y con vistas a los pueblos del valle. La gente de Triste y Santa María ya lo tiene como referencia. Pero vayamos por partes.

Yeste es una pequeña aldea situada en una colina junto al embalse de la Peña, alimentado por los ríos Gállego y Asabón, justo detrás de los Mallos de Riglos si se sube desde Huesca. El pueblo comparte el ayuntamiento de Las Peñas de Riglos junto con otras once localidades que rodean el pantano, como son Santa María, Triste o La Peña. Todas son más bien pequeñas aunque todas, también, tienen más población que Yeste, donde apenas quedan casas en pie. El resto son ruinas. Y fue ahí, en una antigua casa de origen medieval , donde surgió este proyecto.

Fue el padre de este joven el que, movido por el arraigo, decidió comprar esta casa hace menos de cuatro años. Yeste está muy cerca de La Peña, el pueblo en el que vivió el abuelo de Oroel hasta los veintipico años. Allí había trabajo y en Yeste en un punto no había ni agua ni luz. Ahora hay futuro. «Volvimos por amor al territorio donde vivieron mis ancestros pero lo que no queríamos era simplemente abrir una casa rural más. Queríamos que la cultura formara parte del proyecto desde el principio y nutrirnos de los artistas de la zona, porque hay muchos y muy buenos», cuenta Otal. En julio, además, ofrecerán cursos de arte y yogaterapia, entre otras actividades.

Una amplia reforma

Lo primero, obviamente, fue reformar la casa, que estaba completamente «en ruinas». Había que mantener la fachada original y el proyecto se lo encargaron al arquitecto Andrés Ruiz Manrique, que consiguió mantener el espíritu original de una casa de piedra por fuera y darle un aspecto muy diferente y limpio por dentro. Y el resultado es que Casa Ger no es la típica casa rural de pueblo.

La casa principal no es el único espacio del que dispone Otal, pues junto a esta hay otra, que sigue en ruinas, y que utiliza como terraza y espacio para conciertos. «No tiene tejado, así puedes disfrutar de la música, de una cena o de una exposición viendo las estrellas», cuenta. «Cuando llegamos estaba todo fatal. Esa parte en concreto era el vertedero del pueblo. Y la carretera hasta Yeste –que es una empinada rampa que sube a la cima de la colina- no estaba asfaltada hasta no mucho.

Yeste fue un día el pueblo más importante del valle, pero ahora Otal lo comparte apenas con otro vecino, Sergio, que tiene allí un estudio de grabación donde también hospeda a músicos y artistas (Lacasia de la música, se llama el lugar). «El problema es que la gente que tiene casa aquí prefiere tener una ruina que se caiga en vez de venderla o alquilarla. Tenemos que hacer fuerza entre todos para frenar el despoblamiento rural y la cultura es esencial si quieres que la gente se quede», zanja Otal.