Dos semanas han pasado desde que diera comienzo el verano oficialmente, según marca el calendario. Una época estival que ha venido acompañada de una mejora de la situación sanitaria --hasta estos últimos días-- y la reactivación de sectores como la hostelería o el turismo. Negocios que generan muchos puestos de trabajo en los meses de junio, julio y agosto. Hasta 56.300 empleos se generarán en Aragón durante el periodo vacacional con un crecimiento de la cifra de un 20% respecto al mismo trimestre del año pasado, según las provisiones que maneja la responsable en Aragón de la empresa de recursos humanos Adecco, Herminia Lombarte.

«En verano se activan más las contrataciones», insiste Lombarte, con un repunte que replica la subida del número de vacantes a nivel nacional que también ronda el 20%. «Las medidas restrictivas se han relajado y vemos que crea un escenario propicio para la recuperación y para la creación de empleo. Esta afectando positivamente a la campaña de verano», expresa la responsable de Adecco. En números, la capital aragonesa lidera el abanico de oportunidades con una previsión de 50.400 nuevos contratos este verano, 3.400 en Huesca y 2.500 en la provincia turolense.

Lombarte señala que el impulso que han cogido el turismo y el comercio «hace mirar con optimismo al futuro», con un proceso de vacunación que será el que marque «la velocidad que confiamos en poder mantener». Una velocidad de crucero que también se articula en las profesiones, porque las mismas que venían creciendo este último año son las que cuentan con mayores oportunidades.

el perfil adecuado Los contratos de las empresas cada vez son más exigentes, según explican desde Adecco. Entre otras razones, consideran que los trabajos actuales «están más especializados» y suelen tener «un componente tecnológico». La sensación de esta empresa, líder en el sector de los recursos humanos, es de que cada vez las vacantes son más «demandantes» y los perfiles muy básicos, «si no tiene formación cada vez tienen más dificultades de introducirse o renovarse en el mercado laboral», explica la responsable de Aragón en la entidad, Herminia Lombarte. En la época de Navidad, insisten en que se solicita menor formación y cualificación y se amplía más el abanico, «pero siempre aconsejo que se vaya lo mejor preparado posible, que sepan de competencias digitales y habilidades tecnológicas porque las empresas piden polivalencia». «Cada vez más, el entorno laboral es muy exigente y las candidaturas son más completas», añade sobre la competencia actual. Según Herminia Lombarte, los perfiles más habituales que suelen demandarse en verano son estudiantes o las personas opositoras que quieren el descanso de los estudios en verano y buscan una nueva fuente de ingresos.

Así, según informa la responsable de zona en Adecco, lo más demandado es todo lo relacionado con la última milla, y el transporte y la logística en general, y durante el verano «se incrementa la solicitud en puestos como monitores, animadores, socorristas, la parte de cocineros, ayudantes de cocina, camareros, dependientes o promoción de centros comerciales». También hay sectores que no tienen la misma facilidad para generar empleo en esta época del año, y todavía menos este curso en concreto, como ocurre con la automoción. «Estamos pasando una temporada complicada con los semiconductores e históricamente las constructoras, los fabricantes, siempre han cerrado en agosto. Este año todo esto se ha agravado con la crisis, las empresas están jugando con las cifras para ver si cierran antes», indica Lombarte. «Hasta después de vacaciones, las necesidades de contratación en el sector se mantienen y no habrá aumento, es nuestra previsión», apostilla.

Empresas en erte

En este sentido, también hay muchas empresas que están sumidas en un expediente de regulación temporal de empleo (erte) y que tienen un menor potencial económico por falta de actividad. Del avance de la pandemia dependerá si esos negocios podrán generar vacantes en el corto y el medio plazo. «En Aragón, los sectores que mantiene gente en erte son la hostelería y el comercio, y todo dependerá de cómo transcurra la pandemia. Si vuelve a haber cerrojazo en la hostelería o se cancelan reservas, esas empresas mantendrán los ertes», opina el secretario general de la UGT en Aragón, Daniel Alastuey.

«Si se controla el brote actual con la vacunación, seguramente en el otoño las empresas estarán en el erte no por la pandemia, sino por otras razones. Los ertes llevan un aterrizaje suave y para el otoño no deberían quedar personas en sumergidos en esta situación laboral», confía Alastuey, quien por otro lado advierte de que los últimos datos del paro son engañosos, porque mejoran respecto a febrero de 2020 pero no respecto a junio, y que existe el temor en el sindicato de que «las cifras de contagios tengan incidencia en el empleo».