El presidente de Aragón y secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha reivindicado su liderazgo ante las voces de su propio partido que han visto en la elección de Pilar Alegría como nueva ministra de Educación un posible nuevo rostro, apoyado por Ferraz para dirigir el partido, si el presidente decidiera poner fin a su carrera política o, al menos, no presentarse para seguir liderando el partido.

Nada más lejos de la realidad. Lambán ha garantizado la "normalidad" y la "previsibilidad" en los procesos que tiene por delante el partido, principalmente, el Congreso regional que seguirá al 40º Congreso Federal del PSOE, que se celebra en octubre. "Estos días les he visto a todos ustedes preocupados e inquietos por mi futuro personal y político. Les reconozco que me ha emocionado, me ha producido ternura, se lo agradezco sinceramente, y como sé que les preocupa los quiero tranquilizar", ha empezado, haciendo referencia a los distintos artículos publicados que señalaban lo que diversos cargos interpretan; que Ferraz, con la elección de Alegría, ha marcado un posible camino a seguir para la formación en la comunidad autónoma.

"Yo presido un Gobierno muy sólido, muy cohesionado, un Gobierno que está dando estabilidad política y social a la comunidad autónoma y, como signo de normalidad y previsibilidad, que es lo más que cabe exigir a una institución democrática, está preparando ya el presupuesto del año 2022", ha recordado.

"Y soy secretario general del PSOE que es el que fundamentalmente da apoyo a ese Gobierno, con la estabilidad política y social en Aragón, que es un bien superior, valorado absolutamente por todos", ha continuado, recordando el poder que atesora a nivel orgánico y político en la comunidad autónoma.

"Hacía muchos años que la organización socialista en Aragón no había el grado de cohesión y unidad de en este momento e igual que desde el Gobierno estamos preparando el presupuesto, desde el partido estamos preparando un congreso, unas elecciones primarias a la secretaría general y un congreso posterior. Todo eso pasará en los meses de septiembre y noviembre y también les puedo asegurar que eso se va a producir con normalidad y con mucha previsibilidad", ha explicitado.

Sin embargo, aunque de sus palabras pudiera desprenderse que está preparado y dispuesto para seguir liderando el partido, no ha despejado del todo la incógnita. Al ser preguntado por los periodistas si se presentará a las primarias, tan solo ha reconocido que está "despejando alguna incógnita". "Por ejemplo, la de la salud, la tengo prácticamente despejada desde un punto de vista positivo", ha confirmado. Pero "siempre" ha dicho que "hasta que no sean convocadas las primarias, y así he actuado en otras ocasiones, yo no he comunicado mi decisión de presentarme o no". Es decir, habrá que esperar unos meses para despejar la incógnita.