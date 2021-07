Las farmacias aragonesas podrán suministrar test de antígenos a los ciudadanos sin la necesidad de presentar una prescripción médica. Esta decisión fue anunciada el martes por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y entrará en vigor el próximo martes. Según Biomedal, empresa biotecnológica que desarrolla y suministra servicios de laboratorio de análisis, los resultados de estos tests llegan a ser casi igual de fiables que una prueba RT-PCR durante los primeros días desde la aparición de los síntomas.

Desde el colegio de farmacéuticos de Zaragoza, acogieron esta noticia con ilusión. Su presidenta, Raquel García, recalcó que era una de las principales demandas del sector desde hace bastante tiempo: «Estamos contentos porque era una medida que solicitamos hace varios meses y por fin la vemos cumplida». García siente que «se ha perdido el tiempo» durante las semanas en que se ha demorado la retirada de la prescripción médica: «Hemos estado atados de pies y manos porque realmente estamos capacitados para ello».

La presidenta resaltó las ventajas que supondrá adquirir, sin receta, estas pruebas de autodiagnóstico, más aún con el repunte de casos que ha experimentado Aragón en la última semana y el periodo estival: «Es muy importante para ayudar a prevenir, sobre todo en los desplazamientos de esta época de verano, por ejemplo, cuando los niños regresan de campamentos y se reincorporan a la vida ordinaria». También defendió «la capacidad para reforzar el sistema sanitario público» del mismo modo que «ayudará a reducir la presión en los centros de salud». La fiabilidad de estos test supera el 98% y su precio oscilará entre los 10 y los 12 euros.

NO TODO SON VENTAJAS

En el otro lado de la balanza, la mayor preocupación es la no comunicación de los resultados positivos de estas pruebas de antígenos, aunque tal y como declaró la presidenta, «eso ya va dentro de la responsabilidad de cada uno». Del mismo modo, Pérez resaltó que nadie queda eximido de padecer el covid con síntomas graves: «En las ucis hay pacientes jóvenes, lo que significa que no hay nadie exento de sufrir complicaciones, todos podemos ser pacientes de riesgo y debemos aislarnos y comunicarlo cuanto antes». No obstante, desde los colegios profesionales de farmacia y la Agencia Española del Medicamento (AEM), se van a dispensar unas guías para comunicar el protocolo de utilización desde las farmacias.

Del mismo modo, Pérez instó a la población a no adquirir test a través de Internet, e insistió en que los únicos autorizados se suministran desde las farmacias.