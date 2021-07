El Gobierno de Aragón y seis entidades sociales aragonesas han firmado esta mañana en el Pignatelli el acuerdo por el que se comprometen a ofrecer ayuda en la gestión de las convocatorias de ayudas al alquiler de 2021. El objetivo del acuerdo es el de superar la brecha digital y acercar las convocatorias a las personas en situación de vulnerabilidad haciendo más fácil la solicitud de las mismas, algo con lo que habían "sufrido mucho" y se "había puesto de manifiesto con las últimas convocatorias". Así lo ha explicado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, quien ha señalado además estas entidades aragonesas “son los aliados ideales para hacer más sencilla la gestión y para que nadie se quede sin solicitar la ayuda porque desconoce la posibilidad de hacerlo o porque tiene dificultad para preparar la documentación requerida”.

Las organizaciones prestarán su colaboración para la gestión de las ayudas al alquiler de vivienda, ayudas a jóvenes con destino al alquiler de vivienda, que se publicarán en agosto con un presupuesto de 11 millones de euros; y las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, cuya convocatoria está abierta con una dotación de 3,4 millones. Las ayudas están reguladas e incluidas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

José Luis Soro ha destacado que el objetivo de estos convenios es agilizar la tramitación de las solicitudes, las entidades ayudarán a los posibles solicitantes a preparar y presentar de manera correcta y completa toda la documentación necesaria y la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación realizará el trámite para la adjudicación y pago de las ayudas. "Pedimos a las entidades sociales ayuda para gestionar estas convocatorias para el alquiler, y les damos las gracias por el trabajo que desarrollan cada día y por ayudarnos a ser más eficaces", ha felicitado el consejero.

El titular de Vivienda del Ejecutivo aragonés ha recordado que en las convocatorias se producen muchos retrasos motivados por la necesidad de requerir la subsanación de errores, también se deniegan subvenciones porque la documentación está incompleta o no se paga porque no se presentan los documentos de justificación. Con esta fórmula se busca llegar a más destinatarios y agilizar el proceso de concesión de las ayudas. "El objetivo del convenio es llegar más a las personas y agilizar trámites", ha insistido.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha explicado que “nos preocupa mucho la barrera burocrática, que sea un obstáculo para acceder a un derecho, con la que se encuentran muchas personas a la hora de presentar la solicitud”. Soro ha señalado que, además, las entidades colaboradoras tienen implantación en el territorio y la ayuda puede llegar a más lugares. La gestión de las solicitudes se realizará en los centros de atención de las propias entidades. En la web del Gobierno de Aragón, en el apartado de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, se podrá consultar el listado de los centros de atención.

Otro aspecto muy importante de la colaboración es el que se refiere a la presentación de la documentación justificativa de la subvención una vez ha sido concedida la ayuda “para evitar que pierdan el derecho al cobro de la misma”, ha dicho Soro.

Las entidades colaboradoras que han firmado el convenio de colaboración son Kairós, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social; la Fundación Federico Ozanam; la Asociación de Promoción Gitana; la Asociación de Madres Solas (Amasol); la Fundación El Tranvía y la Fundación Rey Ardid. Recibirán 7 euros por cada una de las solicitudes presentadas tras haber atendido, informado y ayudado a las personas solicitantes. Se estima que, en total, se podrán presentar unas 20.000 solicitudes con un importe total de 140.000 euros. Al margen de las solicitudes que se presenten a través de las entidades colaboradoras, la ciudadanía podrá presentarlas también directamente tal y como se ha realizado hasta ahora.

Estas entidades colaboradoras se encargarán de colaborar en la difusión de las convocatorias de subvenciones; informar y ayudar en la presentación de la solicitud y la documentación necesaria y ayudarán a la ciudadanía para presentar la documentación justificativa derivada de la concesión de la subvención. Soro ha señalado que “en otras convocatorias hemos puesto a disposición de la ciudadanía un teléfono de Atención al Usuario o la apertura de puntos específicos para la atención a la ciudadanía” y ha añadido que “estas herramientas no fueron suficientes por lo que era necesario buscar otras fórmulas de atención y creemos que esta opción va a ser la más directa y útil”.

Los fondos europeos y el tren

El responsable del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la DGA también se ha referido al futuro de la vivienda y los servicios ferroviarios en la comunidad. El martes, Soro envió una carta a la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la que le daba la enhorabuena e informaba de las pretensiones de Aragón en cuando a los servicios ferroviarios de la comunidad. Además, solicitaba una nueva reunión para valorar el futuro de los trenes, pero todavía no se ha recibido respuesta, según ha informado Soro. "La ministra todavía está aterrizando, pero es necesaria una reunión con Renfe y el ministerio en la que estudiar la visión global de la calidad del servicio ferroviario en Aragón. No podía ser que Aragón estuviese financiando trenes que circulan por Castellón. Ya hemos hablado y nos hemos emplazado a seguir haciéndolo pero todavía no hay nada", ha puntualizado.

Por otro lado, en materia de vivienda, el consejero ha comunicado que la semana que viene tendrá lugar la conferencia sectorial para estudiar y decidir el reparto de fondos europeos en materia de rehabilitación.